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Esenler'de mahalleli ve polisi alarma geçiren olay! Kocasını mezara gömer gibi toprağa gömdü nedenini kimse anlayamadı

İstanbul Esenler'de bir kadın, kocasını inşaat alanındaki toprağa gömüp ellerini açarak dua etti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplere durumu açıklayan kadın, kocasına elektrik çarptığını ve bu elektriğin gitmesi için toprağa gömdüğünü söyledi.

17.08.2022 10:27 - Son Güncelleme: 17.08.2022 10:45
Esenler’de mahalleli ve polisi alarma geçiren olay! Kocasını mezara gömer gibi toprağa gömdü nedenini kimse anlayamadı

Esenler'de Fikriye Şahin, vücudundaki elektrikten kurtulsun diye eşi Suphi Şahin'i inşaat alanında toprağa gömüp, ellerini açarak dua etti.

Alarma geçiren olay! Kocasını toprağa gömdü nedenini kimse anlayamadı

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Esenler’de mahalleli ve polisi alarma geçiren olay! Kocasını mezara gömer gibi toprağa gömdü nedenini kimse anlayamadı

Bu ilginç ve tedirgin edici anları gören inşaat bekçisi, polise haber verdi. Polis ekiplerine durumu anlatan Şahin, eşiyle inşaattan ayrılırken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Esenler’de mahalleli ve polisi alarma geçiren olay! Kocasını mezara gömer gibi toprağa gömdü nedenini kimse anlayamadı

Esenler 15 Temmuz Mahallesi'nde önceki akşam saatlerinde Fikriye Şahin ve kocası Suphi Şahin inşaat alanına kaçak yollarla girdi.

Esenler’de mahalleli ve polisi alarma geçiren olay! Kocasını mezara gömer gibi toprağa gömdü nedenini kimse anlayamadı

Kadın burada bir anda kocasını mezara gömer gibi toprağa gömdü ve başında dua etmeye başladı. Bu durumu gören inşaat bekçisi olaydan şüphelenerek polislere haber verdi.

Alarma geçiren olay! Kocasını toprağa gömdü nedenini kimse anlayamadı

Esenler’de mahalleli ve polisi alarma geçiren olay! Kocasını mezara gömer gibi toprağa gömdü nedenini kimse anlayamadı

Alarma geçen polis ekipleri hemen olay yerine geldi. Kadının, polise eşini elektrik çarptığını, vücudundaki elektriğin gitmesi için eşini toprağa gömdüğünü söylediği öğrenildi.

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