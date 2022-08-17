Esenler'de mahalleli ve polisi alarma geçiren olay! Kocasını mezara gömer gibi toprağa gömdü nedenini kimse anlayamadı
İstanbul Esenler'de bir kadın, kocasını inşaat alanındaki toprağa gömüp ellerini açarak dua etti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekiplere durumu açıklayan kadın, kocasına elektrik çarptığını ve bu elektriğin gitmesi için toprağa gömdüğünü söyledi.
17.08.2022 10:27 - Son Güncelleme: 17.08.2022 10:45
Esenler'de Fikriye Şahin, vücudundaki elektrikten kurtulsun diye eşi Suphi Şahin'i inşaat alanında toprağa gömüp, ellerini açarak dua etti.
Alarma geçiren olay! Kocasını toprağa gömdü nedenini kimse anlayamadı
Kadın burada bir anda kocasını mezara gömer gibi toprağa gömdü ve başında dua etmeye başladı. Bu durumu gören inşaat bekçisi olaydan şüphelenerek polislere haber verdi.
Alarma geçiren olay! Kocasını toprağa gömdü nedenini kimse anlayamadı