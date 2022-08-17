17 Ağustos’ta gerçekleşen ve 17 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Marmara Depremi’nin üzerinde 23 yıl geçti

16 MİLYONA YAKIN KİŞİ ETKİLENDİ

Yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldığı, 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yerinin yıkıldığı depremden 16 milyona yakın kişi değişik düzeylerde etkilendi, 285 bin 211 konut ve 42 bin 902 iş yerinde hasar tespit edildi.