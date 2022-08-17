17 Ağustos'ta gerçekleşen ve 17 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Marmara Depremi'nin üzerinde 23 yıl geçti
Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen Marmara Depremi'nin üzerinden tam 23 yıl geçti 17 binden fazla kişinin hayatını kaybederken, 16 milyona yakın kişiyi etkilemişti.
17.08.2022 05:49 - Son Güncelleme: 17.08.2022 05:54
Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi; Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de yıkıma neden oldu.
17 BİNDEN FAZLA KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
TBMM Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi̇ Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Temmuz 2010 tarihli raporuna göre, depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı.
16 MİLYONA YAKIN KİŞİ ETKİLENDİ
Yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldığı, 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yerinin yıkıldığı depremden 16 milyona yakın kişi değişik düzeylerde etkilendi, 285 bin 211 konut ve 42 bin 902 iş yerinde hasar tespit edildi.