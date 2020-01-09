Tunceli'yi ayağa kaldıran olay! Esnafın bilgisayarından çıktı halk sokağa döküldü
Tunceli'nin Pertek ilçesinde, çok sayıda erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkan H.Y. (42) ile 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. H.Y. ile bir şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüphelinin sorgusunun sürdüğü öğrenildi. Olayı duyan ilçe sakinleri ise tepki göstermek amacıyla sokağa döküldü.
09.01.2020 10:37
- Son Güncelleme: 09.01.2020 10:40
Pertek ilçesinde bilgisayar tamirciliği yapan H.Y.'nin çocuklara cinsel istismarda bulunduğu ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, yaptıkları incelemenin ardından H.Y. ile ismi açıklanmayan 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
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