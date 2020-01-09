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Tunceli'yi ayağa kaldıran olay! Esnafın bilgisayarından çıktı halk sokağa döküldü

Tunceli'nin Pertek ilçesinde, çok sayıda erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkan H.Y. (42) ile 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. H.Y. ile bir şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüphelinin sorgusunun sürdüğü öğrenildi. Olayı duyan ilçe sakinleri ise tepki göstermek amacıyla sokağa döküldü.

09.01.2020 10:37 - Son Güncelleme: 09.01.2020 10:40
Tunceli'yi ayağa kaldıran olay! Esnafın bilgisayarından çıktı halk sokağa döküldü

Tunceli'nin Pertek ilçesinde çok sayıda erkek çocuğa cinsel istismarda bulunan 3 kişi yakalandı, halk sokağa döküldü.

Tunceli'yi ayağa kaldıran olay! Esnafın bilgisayarından çıktı halk sokağa döküldü

Pertek ilçesinde bilgisayar tamirciliği yapan H.Y.'nin çocuklara cinsel istismarda bulunduğu ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, yaptıkları incelemenin ardından H.Y. ile ismi açıklanmayan 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Tunceli'yi ayağa kaldıran olay! Esnafın bilgisayarından çıktı halk sokağa döküldü

Gözaltına alınan H.Y.'nin telefon ve bilgisayarında jandarma ekiplerince yapılan incelemede çok sayıda erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu görüntülere ulaşıldı.

Tunceli'yi ayağa kaldıran olay! Esnafın bilgisayarından çıktı halk sokağa döküldü

Jandarmadaki sorgunun ardından H.Y. ile bir şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüphelinin sorgusunun ise sürdüğü öğrenildi.

Tunceli'yi ayağa kaldıran olay! Esnafın bilgisayarından çıktı halk sokağa döküldü

İLÇE HALKI SOKAĞA DÖKÜLDÜ
Olayın, ilçe halkı tarafından duyulmasının ardından akşam saatlerinde yüzlerce kişi sokağa dökülerek durumu protesto etti.

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