Tunceli'yi ayağa kaldıran olay! Esnafın bilgisayarından çıktı halk sokağa döküldü

Tunceli'nin Pertek ilçesinde, çok sayıda erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkan H.Y. (42) ile 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. H.Y. ile bir şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüphelinin sorgusunun sürdüğü öğrenildi. Olayı duyan ilçe sakinleri ise tepki göstermek amacıyla sokağa döküldü.

09.01.2020 10:37 - Son Güncelleme: 09.01.2020 10:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





