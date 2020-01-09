Sultan 2. Abdülhamid'in vefat etmeden önceki son sözleri şoke etti! Eşi duyunca irkildi

Osmanlı İmparatorluğu'ndan onlarca padişah gelip geçti ama Sultan II.Abdülhamit en çok konuşulan hükümdarlardan biri oldu. Gerek geride bıraktığı eserler, gerek sözleri, gerek kültür-sanat yaşantısı ise diğer Osmanlı Padişahları'ndan daha farklı bir çizgi çizdi. İşte Osmanlı'nın ilk ve tek anayasasını düzenleyen II.Abdülhamit'in hayatı... 2.Abdülhamid Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. padişahı ve 113. İslam halifesidir. Osmanlı İmparatorluğu tahtında 33 yıl görev yapmıştır. Bunalımlı bir dönemde tahta çıkan Abdülhamid, Batı'ya karşı dengeci, Doğu'ya karşı İslamcı politikalar izlemiş, ülke içinde mutlakiyeti (monarşiyi) güçlendirmiştir.

09.01.2020 12:25 - Son Güncelleme: 09.01.2020 12:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





