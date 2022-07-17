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Tunceli'de 40 derece sıcaktan bunalanlar Munzur ve Pülümür çaylarında serinledi

Tunceli'de termometreler 40 dereceyi gösterince sıcaktan bunalan kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler, kar sularıyla beslenen Munzur ve Pülümür çaylarına girerek serinledi. Sıcak havanın etkisini artırarak devam etmesi beklenirken, valilik, özellikle boğulma vakalarına karşı uyarılarda bulundu.

DHA
17.07.2022 14:44 - Son Güncelleme: 17.07.2022 14:44
Tunceli’de 40 derece sıcaktan bunalanlar Munzur ve Pülümür çaylarında serinledi

Tunceli el değmemiş doğal güzellikleriyle bölgenin turizm alanlarının başında geliyor. Kent, son yılların en sıcak yazlarından birini yaşıyor. Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği kentte sıcaktan bunalan Tuncelililer, tatil için kente gelen yerli ve yabancı turistler kar sularıyla beslendiği için soğuk suya ve doğal kuma sahip olan Munzur ve Pülümür çayı kıyısında doğayla iç içe olan doğal plajları doldurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Tunceli’de 40 derece sıcaktan bunalanlar Munzur ve Pülümür çaylarında serinledi

Özellikle Almanya, Fransa, İngiltere ve kente komşu olan Elazığ, Erzincan, Diyarbakır'dan gelenler meşe ağaçları ile dağların arasından süzülen berrak Munzur ve Pülümür çaylarında serinliyor. Suya girenlerin bazıları tehlikeye aldırış etmeden yüksekten buz gibi soğuk suya atlarken, kimileri de şezlonglarda güneşlenmeyi tercih etti.

Tunceli’de 40 derece sıcaktan bunalanlar Munzur ve Pülümür çaylarında serinledi

Tatil için Fransa'dan Türkiye'ye gelen ve Ovacık yolu üzerinde Munzur Vadisi Milli Parkı girişinde yer alan Kemerbel mevkinde suya girerek serinleyen Fatma Piya Yoltay, Antalya, Marmaris veya Muğla yerine Tunceli'yi tercih ettiğini belirterek, "Burası benim güzel memleketim, burayı çok seviyorum.

Tunceli’de 40 derece sıcaktan bunalanlar Munzur ve Pülümür çaylarında serinledi

Munzur suyu çok temiz ve buz gibi. İnsan yaz aylarında üşüyor resmen. Doğası, havası temiz. O yüzden her yıl yaz aylarında geliyorum" dedi.

Tunceli’de 40 derece sıcaktan bunalanlar Munzur ve Pülümür çaylarında serinledi

Erzincan'dan gelen Ümit Çılgın ise, "Her yıl Marmaris, Antalya ve Bodrum'da tatil yapıyorduk ama bu yıl Tunceli'yi tercih ettik. Suyu buz gibi ve insanı dinç tutuyor.

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