Tunceli’de 40 derece sıcaktan bunalanlar Munzur ve Pülümür çaylarında serinledi

Tunceli el değmemiş doğal güzellikleriyle bölgenin turizm alanlarının başında geliyor. Kent, son yılların en sıcak yazlarından birini yaşıyor. Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği kentte sıcaktan bunalan Tuncelililer, tatil için kente gelen yerli ve yabancı turistler kar sularıyla beslendiği için soğuk suya ve doğal kuma sahip olan Munzur ve Pülümür çayı kıyısında doğayla iç içe olan doğal plajları doldurdu.