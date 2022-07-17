Tunceli'de 40 derece sıcaktan bunalanlar Munzur ve Pülümür çaylarında serinledi
Tunceli'de termometreler 40 dereceyi gösterince sıcaktan bunalan kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler, kar sularıyla beslenen Munzur ve Pülümür çaylarına girerek serinledi. Sıcak havanın etkisini artırarak devam etmesi beklenirken, valilik, özellikle boğulma vakalarına karşı uyarılarda bulundu.
17.07.2022 14:44 - Son Güncelleme: 17.07.2022 14:44
Tunceli el değmemiş doğal güzellikleriyle bölgenin turizm alanlarının başında geliyor. Kent, son yılların en sıcak yazlarından birini yaşıyor. Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği kentte sıcaktan bunalan Tuncelililer, tatil için kente gelen yerli ve yabancı turistler kar sularıyla beslendiği için soğuk suya ve doğal kuma sahip olan Munzur ve Pülümür çayı kıyısında doğayla iç içe olan doğal plajları doldurdu.
Özellikle Almanya, Fransa, İngiltere ve kente komşu olan Elazığ, Erzincan, Diyarbakır'dan gelenler meşe ağaçları ile dağların arasından süzülen berrak Munzur ve Pülümür çaylarında serinliyor. Suya girenlerin bazıları tehlikeye aldırış etmeden yüksekten buz gibi soğuk suya atlarken, kimileri de şezlonglarda güneşlenmeyi tercih etti.