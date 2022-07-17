İstanbullular deniz kenarlarına akın etti

"BİZİM TATİLİMİZ DE BU"

Piknik için Samatya'ya gelen Gülşen Varışlı "Çok uzaktan gelmedik, buralarda oturuyoruz. Yaz gelince iki haftada bir buralara geliyoruz. Seviyoruz burayı. Sabah kahvaltımızı yaptık" diye konuştu. Piknik yapan Yaşar Karam "Sabah burada kahvaltımızı yaptık, temiz havayı değerlendirdik, bizim tatilimiz de bu. Genelde her hafta sonu geliyoruz buraya" dedi.