Vav TV İzle
Haberler Yaşam Tüm Türkiye için tarih ve saat vererek uyardılar! Bu daha fragman her şey şimdi başlıyor! Bugünden itibaren havalar...

Tüm Türkiye için tarih ve saat vererek uyardılar! Bu daha fragman her şey şimdi başlıyor! Bugünden itibaren havalar...

Yaklaşan sıcak hava dalgasıyla ilgili uzmanlardan önemli bir uyarı geldi. Geçtiğimiz hafta Fas üzerinden Türkiye'ye ulaşan sıcak hava dalgasının etkisi devam ediyor ve önümüzdeki günlerde "Çöl sıcakları" adı verilen yeni bir dalganın perşembe günü başlayacağı belirtildi. Türkiye genelinde sıcaklık derecelerinin artacağı ve özellikle saat 10:00 ile 16:00 arasında dışarı çıkmanın riskli olabileceği uyarıldı.

20.07.2023 09:09 - Son Güncelleme: 20.07.2023 09:09
Tüm Türkiye için tarih ve saat vererek uyardılar! Bu daha fragman her şey şimdi başlıyor! Bugünden itibaren havalar...

Sıcaklıklar her geçen gün artarken uzmanlar Türkiye'de geçtiğimiz hafta Fas üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisini sürdürmeye devam edeceğini söyledi. Öte yandan önümüzdeki günlerde yeni bir sıcak hava dalgası daha başlayacak. Perşembe gününden itibaren "çöl sıcakları" olarak adlandırılan bu dalganın ülke genelinde sıcaklıkların artmasına neden olacağı ve özellikle saat 10:00 ile 16:00 arasında dışarı çıkmanın riskli olabileceği konusunda uyarılar yapılıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Tüm Türkiye için tarih ve saat vererek uyardılar! Bu daha fragman her şey şimdi başlıyor! Bugünden itibaren havalar...

DÜNYANIN EN SICAK YILI OLACAK

Dünya Meteoroloji Örgütü'nden hızla yükselen küresel hava sıcaklığıyla ilgili dikkat çeken bir uyarı geldi.

Tüm Türkiye için tarih ve saat vererek uyardılar! Bu daha fragman her şey şimdi başlıyor! Bugünden itibaren havalar...

Uyarıda 2023 yılının dünyanın en sıcak yılı olacağı bazı ülkelerde ulusal sıcaklık rekorlarının kırılabileceği vurgulandı.

Tüm Türkiye için tarih ve saat vererek uyardılar! Bu daha fragman her şey şimdi başlıyor! Bugünden itibaren havalar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada da yeni bir sıcak hava dalgasının Türkiye'yi etkisi altına alacağı ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği ifade ediliyor.

Tüm Türkiye için tarih ve saat vererek uyardılar! Bu daha fragman her şey şimdi başlıyor! Bugünden itibaren havalar...

Uzmanlar, özellikle İstanbul'da sıcaklık değerinin 38 dereceyi bulabileceğini ve vatandaşların bu dönemde dışarıda uzun süreli kalmanın riskli olabileceğini belirtiyor.

SON DAKİKA