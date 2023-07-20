Tüm Türkiye için tarih ve saat vererek uyardılar! Bu daha fragman her şey şimdi başlıyor! Bugünden itibaren havalar...
Yaklaşan sıcak hava dalgasıyla ilgili uzmanlardan önemli bir uyarı geldi. Geçtiğimiz hafta Fas üzerinden Türkiye'ye ulaşan sıcak hava dalgasının etkisi devam ediyor ve önümüzdeki günlerde "Çöl sıcakları" adı verilen yeni bir dalganın perşembe günü başlayacağı belirtildi. Türkiye genelinde sıcaklık derecelerinin artacağı ve özellikle saat 10:00 ile 16:00 arasında dışarı çıkmanın riskli olabileceği uyarıldı.
Sıcaklıklar her geçen gün artarken uzmanlar Türkiye'de geçtiğimiz hafta Fas üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisini sürdürmeye devam edeceğini söyledi. Öte yandan önümüzdeki günlerde yeni bir sıcak hava dalgası daha başlayacak. Perşembe gününden itibaren "çöl sıcakları" olarak adlandırılan bu dalganın ülke genelinde sıcaklıkların artmasına neden olacağı ve özellikle saat 10:00 ile 16:00 arasında dışarı çıkmanın riskli olabileceği konusunda uyarılar yapılıyor.
Uyarıda 2023 yılının dünyanın en sıcak yılı olacağı bazı ülkelerde ulusal sıcaklık rekorlarının kırılabileceği vurgulandı.
Uzmanlar, özellikle İstanbul'da sıcaklık değerinin 38 dereceyi bulabileceğini ve vatandaşların bu dönemde dışarıda uzun süreli kalmanın riskli olabileceğini belirtiyor.