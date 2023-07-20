Tüm Türkiye için tarih ve saat vererek uyardılar! Bu daha fragman her şey şimdi başlıyor! Bugünden itibaren havalar...

Sıcaklıklar her geçen gün artarken uzmanlar Türkiye'de geçtiğimiz hafta Fas üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisini sürdürmeye devam edeceğini söyledi. Öte yandan önümüzdeki günlerde yeni bir sıcak hava dalgası daha başlayacak. Perşembe gününden itibaren "çöl sıcakları" olarak adlandırılan bu dalganın ülke genelinde sıcaklıkların artmasına neden olacağı ve özellikle saat 10:00 ile 16:00 arasında dışarı çıkmanın riskli olabileceği konusunda uyarılar yapılıyor.