Tüm dünyayı kasıp kavurmaya geliyor! Türkiye için de kırmızı alarm verildi! İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Bursa...

Türkiye'de gelecek hafta sıcaklıklar artacak. Ülkemiz Afrika üzerinden gelmesi beklenen ekstrem bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kalacak. Bu sıcak hava dalgası El Nino sıcaklıkları olarak da adlandırılıyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre, bu dalganın etkisiyle ülkemiz genelinde sıcaklıkların 40-50 derece arasında seyredeceği öngörülüyor.