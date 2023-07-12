3600 primle erken emeklilik hesabı: 2000-2013 s. nihai tablo geldi! Kadınlarda 50, erkeklerde 55 yaş...

Ayrıca 3600 prim gününü (10 yıl), 15 yılı (bu süre doldu) ve kadın ise 50, erkek ise 55 yaşı da tamamlamak gerekiyor. Emekli aylığı ise bu üç şarttan hangisi en son gerçekleşmişse, o tarihe göre belirlenen emeklilik yaşı doldurulduğunda verilmeye başlanıyor.