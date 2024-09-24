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TÜİK istatistikleri açıkladı: Türkiye'de 2040-2070-2100 yılları arası nüfus sayısı kaç olacak?

Türkiye'nin nüfus artış hızı Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine geriledi. Uzmanların dikkat çektiği demografik eğilimlere göre, ülkenin nüfusunun 2040'lara gelindiğinde 88 milyona ulaşacağı ancak 2070'lerde 70 milyon seviyesine gerileyip 2100 yılında 50 milyonun altına düşmesinin beklendiği ifade ediliyor. Bu dramatik değişim ülkenin sosyal ve ekonomik yapısında önemli dönüşümlere yol açabilir.

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Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 11:45 Güncelleme Tarihi24 Eylül 2024, 11:47
TÜİK istatistikleri açıkladı: Türkiye’de 2040-2070-2100 yılları arası nüfus sayısı kaç olacak? 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Nüfus Projeksiyonları" araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine dayandırılan bu projeksiyonlar, Türkiye'nin demografik yapısındaki değişimlere göre yeniden düzenlendi.

TÜİK istatistikleri açıkladı: Türkiye’de 2040-2070-2100 yılları arası nüfus sayısı kaç olacak? 2

Buna göre doğum, ölüm ve göçe ilişkin demografik göstergelerdeki mevcut durumun devam edeceği artış veya azalış yönünde eğilimler de gösterebileceği varsayılarak, ana, düşük ve yüksek olmak üzere üç farklı senaryoya dayalı nüfus projeksiyonları üretildi.

TÜİK istatistikleri açıkladı: Türkiye’de 2040-2070-2100 yılları arası nüfus sayısı kaç olacak? 3

İşte TÜİK'in araştırmaya dair açıklamaları;

Türkiye'de doğurganlıktaki hızlı düşüş nüfus projeksiyonu sonuçlarında etkili olmuştur

Bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını gösteren toplam doğurganlık hızındaki düşüş ile uluslararası göç eğilimindeki değişim, geleceğe yönelik farklı varsayımlara dayalı projeksiyonların üretilmesine neden olmuştur.

Bir nüfusun sayıca aynı kalabilmesi, diğer bir ifadeyle yenilenme düzeyinde kalabilmesi için bu nüfusu oluşturan her bir birey kendi yerine bir nesil bırakmalıdır. Nüfusun artmaya devam etmesi için kadın başına düşen çocuk sayısının en az 2,10 olması gerekmektedir.

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