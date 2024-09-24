Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Ceren'in hüzünlü hikayesi: Babam ameliyat günü bana böbreğini vermekten vazgeçti

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla her Cuma ve Pazar günleri ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde duygusal anlar yaşandı. Milyoner'e katılan ve böbrek yetmezliğiyle mücadele eden 21 yaşındaki Ceren Koç, 20 yıldır görüşmediği babasının ameliyat günü kendisine böbreğini vermekten vazgeçtiğini söyledi. İşte Ceren'İn hüzün dolu hikayesi...
ATV ekranlarında yayınlanan, Oktay Kaynarca'nın sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster"e katılan 21 yaşındaki böbrek hastası Ceren Koç'un yaşadıkları yarışmaya damga vurdu.
Trakya Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik üçüncü sınıf öğrencisi Ceren Koç, bir süredir böbrek yetmezliğiyle mücadele ettiğini belirtti.
Koç, "Organ nakli bekliyorum. Şu an diyaliz sürecindeyim. Nakil olacaktım aslında, imkanım vardı ama ameliyat günü nakilim iptal oldu. Birden böbreklerimin yüzde 80'nini kaybettiğimi öğrendim. Hemen bir hastaneye yatış, ilaçlar, ameliyatlar... Böyle bir serüven başladı" dedi.