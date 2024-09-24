Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Ceren'in hüzünlü hikayesi: Babam ameliyat günü bana böbreğini vermekten vazgeçti

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla her Cuma ve Pazar günleri ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde duygusal anlar yaşandı. Milyoner'e katılan ve böbrek yetmezliğiyle mücadele eden 21 yaşındaki Ceren Koç, 20 yıldır görüşmediği babasının ameliyat günü kendisine böbreğini vermekten vazgeçtiğini söyledi. İşte Ceren'İn hüzün dolu hikayesi...