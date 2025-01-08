Tuğçe Tayfur’un eşi Muhammet Aydın ilk kez konuştu! Ferdi Tayfur’un hayranlarına ateş püskürmüştü

Günlerce magazin manşetlerinde yer alan bu tartışmaya Necla Nazır da dahil oldu. Nazır, "Evladımın her tarafı kurtlu olsa onu dişimle taşırım, yine taşırım. Evladım söz konusu olduğu için bu kırmızı çizgim. O yalnız değil. Onun, Allah'ı var. Onun, bir ailesi var. Aslanlar gibi ardında duran bir eşi var. Sabrımın sonundayım" ifadelerini kullandı.