Tuğçe Tayfur’un eşi Muhammet Aydın ilk kez konuştu! Ferdi Tayfur’un hayranlarına ateş püskürmüştü

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur Aydın, 2023'te Muhammet Aydın ile tanıştıktan kısa bir sonra evlendi. Ancak Ferdi Tayfur, kızının nikahına katılmadı.
Ferdi Tayfur, daha sonra da kızının 'Tayfur' soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı çıkarak suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine baba-kız arasındaki ipler iyice gerildi.
Günlerce magazin manşetlerinde yer alan bu tartışmaya Necla Nazır da dahil oldu. Nazır, "Evladımın her tarafı kurtlu olsa onu dişimle taşırım, yine taşırım. Evladım söz konusu olduğu için bu kırmızı çizgim. O yalnız değil. Onun, Allah'ı var. Onun, bir ailesi var. Aslanlar gibi ardında duran bir eşi var. Sabrımın sonundayım" ifadelerini kullandı.
Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın ise çektiği videoda Ferdi Tayfur'a parmak sallayarak "Herkese baba oldun, bize baba olamadın" dedi.
CENAZEDE GERGİN ANLAR
2 Ocak'ta aramızdan ayrılan merhum sanatçının cenaze töreninde de gerilim devam etti. Tayfur'un yeğeni, Tuğçe Tayfur'u cenazeye yaklaştırmak istemedi. Necla Nazır ise hamile kızı Tuğçe Tayfur'u güçlükle sakinleştirdi.
"MİRASTAN MEN ETMEK İSTİYORDU"
Tüm bunlar olup biterken Ferdi Tayfur'un avukatı Hakan Tamgüç'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Avukat, "Ferdi bey, Muhammet Aydın ile Tuğçe Hanım'ın evliliğini onaylamıyordu. İki ay önce bir gece yarısı Tuğçe hanım ile beraber aradı Muhammet bey. Hem bana Hem Ferdi Ağabey'e küfürler etti. Ferdi ağabey kızının kendisini üzdüğü, el oğlunu kendisine küfür ettirdiği, kendisi de küfür ettiği sebebiyle mirastan men etmek istiyordu" şeklinde konuştu.
"KIZIYLA BARIŞMAK İSTEDİ"
Ancak Tayfur'un yakın arkadaşı ve yeğeni yaptıkları açıklamalarda sanatçının son günlerinde kızıyla barışmak istediğini dile getirdi.
Tayfur'un yakın arkadaşı Kenan Çınar "Ferdi Tayfur'un vasiyeti var mıydı?" sorusunu şöyle cevapladı: "Kızıyla barışmak istedi. 'Kızımla barışmak istiyorum' dedi"
Ferdi Tayfur'un yeğeni ise "Tuğçe Hanım ile barışmak istiyor muydu?" sorusuna "Öyle bir serzenişler geçti aralarından ama yaptığından pişmandı" ifadelerini kullandı.
ATEŞ PÜSKÜRDÜ
ATEŞ PÜSKÜRDÜ
Kafa karıştıran açıklamaların ardından Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın, tehdit ettiğini belirterek Ferdi Tayfur hayranlarına ateş püskürdü. Sosyal medyada paylaştığı videoda suçlamalara yanıt veren Aydın, tehditlere boyun eğmediğini vurguladı.
"Benim ölüm tarihim de tıpkı doğum tarihim gibi bellidir" diyen Aydın, kötü niyetli kişilerin kendisini korkutamayacağını dile getirdi. Oldukça sert bir dil kullanan Aydın, "Ferdi Baba'yı seviyorsanız önce insan olun" çıkışıyla dikkat çekti.
"Çok komik bir durum. Ferdi Tayfur hayranları beni öldürmekle tehdit ediyor. Lan oğlum, siz kimi, nerede öldürüyorsunuz? Hayırdır lan!" cümlelerini sarf eden Aydın, "Ben hiçbirinizden korkmuyorum, değişik bir modelim, tehdit edebileceğiniz bir adam değilim. Yok efendim, Ferdi Baba... Lan hadi, ötede oynayın. Ferdi Baba'ymış, insan olun önce" dedi.
YENİ AÇIKLAMA
Objektiflere takılan Muhammet Aydın'dan yeni açıklama geldi. TV 100'ün haberine göre Aydın; "Güzel bir adammış, güzel bir gecede öldü. Ne diyebilirim adama. Rabbim mekânını cennet eylesin. Tuğçe hanım 6 gündür iğnelerle ayakta duruyor ve hamile" şeklinde konuştu.