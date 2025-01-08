7 sene önce evlenen Asena’nın eşine bakın! “Mükemmel bir eş” deyip paylaştı! Emre Altuğ kayıtsız kalmadı

Asena Çakmak ya da bilinen adıyla Asena, İbo Show'da sergilediği dans performanslarıyla hafızalara kazındı. Hem kariyeri hem özel hayatıyla bir döneme damga vuran ünlü isim, 7 sene önce nikah masasına oturdu.
Evlendikten sonra Almanya'ya yerleşen Asena, magazin dünyasından elini eteğini çekip gözlerden uzak bir yaşam sürdürmeye başladı.
Asena kameralardan uzak bir yaşam sürdürse de sosyal medya hesabında paylaşımlar yaparak sevenleriyle etkileşim kurmayı ihmal etmedi.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, son olarak eşinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.
Eşiyle verdiği romantik bir pozu yayınlayan Asena, paylaşımına düştüğü aşk dolu notla da dikkat çekti.
Ünlü isim, eşinin doğum gününü şu sözlerle kutladı: "Canım eşim... Sen her zaman, sevgi dolu merhametli bir baba, mükemmel bir eş ve aynı zamanda ilerlediğimiz yolumuzda kusursuz bir yol arkadaşım oldun. Seni çok seviyorum iyi ki varsın"
Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşıma şarkıcı Emre Altuğ da kayıtsız kalmadı. Altuğ, paylaşımı beğenen ilk isimlerden oldu.
İşte Asena'nın paylaşımı başta olmak üzere ünlülerin eşleri...
Asena ve eşi Hasan Dere
Barış Kılıç ve eşi Ayşegül Kılıç