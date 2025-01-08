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7 sene önce evlenen Asena’nın eşine bakın! “Mükemmel bir eş” deyip paylaştı! Emre Altuğ kayıtsız kalmadı

İbo Show'da sergilediği dans performanslarıyla hafızalara kazınan Asena, 7 yıl önce nikah masasına oturdu ve Almanya'ya yerleşti. Uzun bir süre önce magazin dünyasından elini eteğini çekip gözlerden uzak bir yaşam sürdürmeye başlayan ünlü isimden eşiyle romantik bir poz geldi. Aşkını haykıran Asena'nın 7 yıllık eşiyle verdiği poza şarkıcı Emre Altuğ da kayıtsız kalmadı.

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Giriş Tarihi :08 Ocak 2025 , 12:13 Güncelleme Tarihi :08 Ocak 2025 , 12:13
7 sene önce evlenen Asena’nın eşine bakın! Mükemmel bir eş deyip paylaştı! Emre Altuğ kayıtsız kalmadı

Asena Çakmak ya da bilinen adıyla Asena, İbo Show'da sergilediği dans performanslarıyla hafızalara kazındı. Hem kariyeri hem özel hayatıyla bir döneme damga vuran ünlü isim, 7 sene önce nikah masasına oturdu.

7 sene önce evlenen Asena’nın eşine bakın! Mükemmel bir eş deyip paylaştı! Emre Altuğ kayıtsız kalmadı

Evlendikten sonra Almanya'ya yerleşen Asena, magazin dünyasından elini eteğini çekip gözlerden uzak bir yaşam sürdürmeye başladı.

7 sene önce evlenen Asena’nın eşine bakın! Mükemmel bir eş deyip paylaştı! Emre Altuğ kayıtsız kalmadı

Asena kameralardan uzak bir yaşam sürdürse de sosyal medya hesabında paylaşımlar yaparak sevenleriyle etkileşim kurmayı ihmal etmedi.

7 sene önce evlenen Asena’nın eşine bakın! Mükemmel bir eş deyip paylaştı! Emre Altuğ kayıtsız kalmadı

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, son olarak eşinin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

7 sene önce evlenen Asena’nın eşine bakın! Mükemmel bir eş deyip paylaştı! Emre Altuğ kayıtsız kalmadı

Eşiyle verdiği romantik bir pozu yayınlayan Asena, paylaşımına düştüğü aşk dolu notla da dikkat çekti.

7 sene önce evlenen Asena’nın eşine bakın! Mükemmel bir eş deyip paylaştı! Emre Altuğ kayıtsız kalmadı

Ünlü isim, eşinin doğum gününü şu sözlerle kutladı: "Canım eşim... Sen her zaman, sevgi dolu merhametli bir baba, mükemmel bir eş ve aynı zamanda ilerlediğimiz yolumuzda kusursuz bir yol arkadaşım oldun. Seni çok seviyorum iyi ki varsın"

7 sene önce evlenen Asena’nın eşine bakın! Mükemmel bir eş deyip paylaştı! Emre Altuğ kayıtsız kalmadı

Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşıma şarkıcı Emre Altuğ da kayıtsız kalmadı. Altuğ, paylaşımı beğenen ilk isimlerden oldu.

7 sene önce evlenen Asena’nın eşine bakın! Mükemmel bir eş deyip paylaştı! Emre Altuğ kayıtsız kalmadı

İşte Asena'nın paylaşımı başta olmak üzere ünlülerin eşleri...

7 sene önce evlenen Asena’nın eşine bakın! Mükemmel bir eş deyip paylaştı! Emre Altuğ kayıtsız kalmadı

Asena ve eşi Hasan Dere

7 sene önce evlenen Asena’nın eşine bakın! Mükemmel bir eş deyip paylaştı! Emre Altuğ kayıtsız kalmadı

Barış Kılıç ve eşi Ayşegül Kılıç

7 sene önce evlenen Asena’nın eşine bakın! Mükemmel bir eş deyip paylaştı! Emre Altuğ kayıtsız kalmadı

Gizem Karaca ve eşi Kemal Ekmekçi

7 sene önce evlenen Asena’nın eşine bakın! Mükemmel bir eş deyip paylaştı! Emre Altuğ kayıtsız kalmadı

Ezgi Mola ve eşi Mustafa Aksakallı

7 sene önce evlenen Asena’nın eşine bakın! Mükemmel bir eş deyip paylaştı! Emre Altuğ kayıtsız kalmadı

Gökçe Bahadır ve eşi Emir Ersoy

7 sene önce evlenen Asena’nın eşine bakın! Mükemmel bir eş deyip paylaştı! Emre Altuğ kayıtsız kalmadı

Eda Ece ve eşi Buğrahan Tuncer

7 sene önce evlenen Asena’nın eşine bakın! Mükemmel bir eş deyip paylaştı! Emre Altuğ kayıtsız kalmadı

Alina Boz ve eşi Umut Evirgen

7 sene önce evlenen Asena’nın eşine bakın! Mükemmel bir eş deyip paylaştı! Emre Altuğ kayıtsız kalmadı

Alişan ve eşi Buse Varol

7 sene önce evlenen Asena’nın eşine bakın! Mükemmel bir eş deyip paylaştı! Emre Altuğ kayıtsız kalmadı

Bensu Soral ve eşi Hakan Baş

7 sene önce evlenen Asena’nın eşine bakın! Mükemmel bir eş deyip paylaştı! Emre Altuğ kayıtsız kalmadı

Ebru Şahin ve eşi Cedi Osman

7 sene önce evlenen Asena’nın eşine bakın! Mükemmel bir eş deyip paylaştı! Emre Altuğ kayıtsız kalmadı

Petek Dinçöz ve eşi Nida Büyükbayrakdar