7 sene önce evlenen Asena’nın eşine bakın! “Mükemmel bir eş” deyip paylaştı! Emre Altuğ kayıtsız kalmadı

Ünlü isim, eşinin doğum gününü şu sözlerle kutladı: "Canım eşim... Sen her zaman, sevgi dolu merhametli bir baba, mükemmel bir eş ve aynı zamanda ilerlediğimiz yolumuzda kusursuz bir yol arkadaşım oldun. Seni çok seviyorum iyi ki varsın"