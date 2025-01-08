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O şimdi 61 yaşında! Canım Kardeşim’in küçük yıldızı Kahraman Kıral’ın son haline bakın! Tarık Akan’ın kıyamadığı kardeşiydi...

Tarık Akan, Halit Akçatepe, Adile Naşit, Kemal Sunal, Adile Naşit gibi Yeşilçam'ın efsane isimlerinin kadrosunda yer aldığı Canım Kardeşim filminin minik yıldırı Kahraman Kıral, küçük yaşına rağmen sergilediği performansla milyonların yüreğine dokundu. Sinema kariyeri boyunca 14 filmde yer alan Kıral, daha sonra sektör değiştirdi ve adeta sırra kadem bastı. Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Kıral, bir kez daha merak konusu oldu ve son haliyle ağızları açık bıraktı. İşte 61 yaşındaki Kahraman Kıral'ın son hali...

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Giriş Tarihi :08 Ocak 2025 , 15:44 Güncelleme Tarihi :08 Ocak 2025 , 15:44
O şimdi 61 yaşında! Canım Kardeşim’in küçük yıldızı Kahraman Kıral’ın son haline bakın! Tarık Akan’ın kıyamadığı kardeşiydi...

Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in üstlendiği, 1973 yapımı Canım Kardeşim filmi, Türk Sineması'na adını altın harflerle yazdırdı.

O şimdi 61 yaşında! Canım Kardeşim’in küçük yıldızı Kahraman Kıral’ın son haline bakın! Tarık Akan’ın kıyamadığı kardeşiydi...

Tarık Akan, Halit Akçatepe, Adile Naşit, Kemal Sunal, Adile Naşit gibi Yeşilçam'ın efsane isimlerinin kadrosunda yer aldığı filmde çocuk oyunculuğu ise Kahraman Kıral üstlendi.

O şimdi 61 yaşında! Canım Kardeşim’in küçük yıldızı Kahraman Kıral’ın son haline bakın! Tarık Akan’ın kıyamadığı kardeşiydi...

Küçük yaşına rağmen sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Kıral, sinema kariyeri boyunca 14 filmde yer aldı.

O şimdi 61 yaşında! Canım Kardeşim’in küçük yıldızı Kahraman Kıral’ın son haline bakın! Tarık Akan’ın kıyamadığı kardeşiydi...

Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Filiz Akın, Murat Soydan, Ali Şen ve daha nicesiyle çalışma fırsatı yakalayan Kıral, daha sonra sektör değiştirerek adeta sırra kadem bastı.

O şimdi 61 yaşında! Canım Kardeşim’in küçük yıldızı Kahraman Kıral’ın son haline bakın! Tarık Akan’ın kıyamadığı kardeşiydi...

1976'da sinemayı bırakan ünlü isim, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.

O şimdi 61 yaşında! Canım Kardeşim’in küçük yıldızı Kahraman Kıral’ın son haline bakın! Tarık Akan’ın kıyamadığı kardeşiydi...

Paylaşımlarında Yeşilçam filmlerinden karelere de yer veren Canım Kardeşim'in minik yıldızı, bu kez son haliyle adından söz ettirdi.

O şimdi 61 yaşında! Canım Kardeşim’in küçük yıldızı Kahraman Kıral’ın son haline bakın! Tarık Akan’ın kıyamadığı kardeşiydi...

Şimdilerde 61 yaşında olan Kahraman Kıral'ı görenler tanımakta zorlandı.

O şimdi 61 yaşında! Canım Kardeşim’in küçük yıldızı Kahraman Kıral’ın son haline bakın! Tarık Akan’ın kıyamadığı kardeşiydi...

İşte Kahraman Kıral başta olmak üzere Yeşilçam'ın çocuk yıldızlarının değişimleri...

O şimdi 61 yaşında! Canım Kardeşim’in küçük yıldızı Kahraman Kıral’ın son haline bakın! Tarık Akan’ın kıyamadığı kardeşiydi...

Kahraman Kıral

O şimdi 61 yaşında! Canım Kardeşim’in küçük yıldızı Kahraman Kıral’ın son haline bakın! Tarık Akan’ın kıyamadığı kardeşiydi...

Kahraman Kıral

O şimdi 61 yaşında! Canım Kardeşim’in küçük yıldızı Kahraman Kıral’ın son haline bakın! Tarık Akan’ın kıyamadığı kardeşiydi...

Gülşah Alkoçlar

O şimdi 61 yaşında! Canım Kardeşim’in küçük yıldızı Kahraman Kıral’ın son haline bakın! Tarık Akan’ın kıyamadığı kardeşiydi...

Gülşah Alkoçlar

O şimdi 61 yaşında! Canım Kardeşim’in küçük yıldızı Kahraman Kıral’ın son haline bakın! Tarık Akan’ın kıyamadığı kardeşiydi...

İlker İnanoğlu

O şimdi 61 yaşında! Canım Kardeşim’in küçük yıldızı Kahraman Kıral’ın son haline bakın! Tarık Akan’ın kıyamadığı kardeşiydi...

İlker İnanoğlu

O şimdi 61 yaşında! Canım Kardeşim’in küçük yıldızı Kahraman Kıral’ın son haline bakın! Tarık Akan’ın kıyamadığı kardeşiydi...

Parla Şenol

O şimdi 61 yaşında! Canım Kardeşim’in küçük yıldızı Kahraman Kıral’ın son haline bakın! Tarık Akan’ın kıyamadığı kardeşiydi...

Parla Şenol

O şimdi 61 yaşında! Canım Kardeşim’in küçük yıldızı Kahraman Kıral’ın son haline bakın! Tarık Akan’ın kıyamadığı kardeşiydi...

Zeynep Değirmencioğlu

O şimdi 61 yaşında! Canım Kardeşim’in küçük yıldızı Kahraman Kıral’ın son haline bakın! Tarık Akan’ın kıyamadığı kardeşiydi...

Zeynep Değirmencioğlu