O şimdi 61 yaşında! Canım Kardeşim’in küçük yıldızı Kahraman Kıral’ın son haline bakın! Tarık Akan’ın kıyamadığı kardeşiydi...

Tarık Akan , Halit Akçatepe, Adile Naşit, Kemal Sunal, Adile Naşit gibi Yeşilçam 'ın efsane isimlerinin kadrosunda yer aldığı filmde çocuk oyunculuğu ise Kahraman Kıral üstlendi.

Küçük yaşına rağmen sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Kıral, sinema kariyeri boyunca 14 filmde yer aldı.

Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Filiz Akın, Murat Soydan, Ali Şen ve daha nicesiyle çalışma fırsatı yakalayan Kıral, daha sonra sektör değiştirerek adeta sırra kadem bastı.