O şimdi 61 yaşında! Canım Kardeşim’in küçük yıldızı Kahraman Kıral’ın son haline bakın! Tarık Akan’ın kıyamadığı kardeşiydi...

Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in üstlendiği, 1973 yapımı Canım Kardeşim filmi, Türk Sineması'na adını altın harflerle yazdırdı.
Tarık Akan, Halit Akçatepe, Adile Naşit, Kemal Sunal, Adile Naşit gibi Yeşilçam'ın efsane isimlerinin kadrosunda yer aldığı filmde çocuk oyunculuğu ise Kahraman Kıral üstlendi.
Küçük yaşına rağmen sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Kıral, sinema kariyeri boyunca 14 filmde yer aldı.
Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Filiz Akın, Murat Soydan, Ali Şen ve daha nicesiyle çalışma fırsatı yakalayan Kıral, daha sonra sektör değiştirerek adeta sırra kadem bastı.
1976'da sinemayı bırakan ünlü isim, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi.
Paylaşımlarında Yeşilçam filmlerinden karelere de yer veren Canım Kardeşim'in minik yıldızı, bu kez son haliyle adından söz ettirdi.
Şimdilerde 61 yaşında olan Kahraman Kıral'ı görenler tanımakta zorlandı.
İşte Kahraman Kıral başta olmak üzere Yeşilçam'ın çocuk yıldızlarının değişimleri...
Kahraman Kıral
Kahraman Kıral