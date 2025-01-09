Ankaralı Turgut'un hiç bilinmeyen 15 yaşındaki kızı ilk kez ortaya çıktı! “İmam nikahlı eşinden bir çocuğu daha var”

Ankaralı Turgut'un mezar taşını değiştiren kızı Özlem sosyal medya hesabından yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı: "Sen babam yazdırdıkça ben babamız yazacağım. Sadece sen onunu evladı değilsin. Onunu 5 evladı daha var. Ona sen değil ben baktım, ben evlatlık yaptım. Bırak babamız mezarda rahat uyusun. Sen yaptır biz sökeceğiz"

HİÇ BİLİNMEYEN KIZI ORTAYA ÇIKTI Eylem Boran, son olarak bir televizyon programına yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Söylemezsem Olmaz'a konuşan Boran, babasının imam nikahlı eşinden altıncı çocuğunun olduğunu açıkladı.

Eylen Boran, "Rahmetli Ferdi Tayfur'un 3 hanımla birlikteliği oldu. Babanız böyle bir ilişkisi var mıydı?" sorusuna "Babamın bir tane eşi oldu evet, ondan da 1 tane kardeşimiz var. O da kız ve 15 yaşında. O da mirasçı babamdan ne kaldıysa alabilir. Çünkü o nankörlük yapmadı" yanıtını verdi. İşte Eylem Boran'ın o açıklamaları...

Babanız onun annesiyle görüşüyor muydu son yıllarında? Tabii görüşüyorlardı.