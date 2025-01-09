Ankaralı Turgut'un hiç bilinmeyen 15 yaşındaki kızı ilk kez ortaya çıktı! “İmam nikahlı eşinden bir çocuğu daha var”

'Ankaralı Turgut' olarak tanınan ünlü şarkıcı Turgut Karataş, geçen yıl ağustos ayında kanser olduğunu öğrendi. Kanser hücreleri karaciğere kadar sıçrayan ünlü şarkıcı, hastaneye kaldırılarak tedavi görmeye başladı.
Ünlü şarkıcının tedavisi için bu süreçte para toplandı. Ancak Ankaralı Turgut, toplanan paraları çocuklarının almaya çalıştığını belirtti. Duruma isyan eden sanatçı, çocuklarını evlatlıktan reddettiğini açıkladı.
Bir yandan sağlık sorunları bir yandan ise aile içi problemlerle uğraşan sanatçı, 15 Aralık 2024 tarihinde 61 yaşında aramızdan ayrıldı.
Ankaralı Turgut'un tedavi sürecinde en büyük destekçisi olan kızı Eylem Boran ise sanatçının vefatının ardından kardeşleriyle mezar taşı nedeniyle anlaşmazlık yaşadı.
Ünlü sanatçının hayattayken görüştüğü tek çocuğu Eylem Boran, babasının mezarına "Canım babam" yazdırdı. Ancak bu duruma itiraz eden sanatçının diğer kızı Özlem ise "Canım babamız" yazılı olan mezar taşı yaptırdı.
Ankaralı Turgut'un mezar taşını değiştiren kızı Özlem sosyal medya hesabından yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı: "Sen babam yazdırdıkça ben babamız yazacağım. Sadece sen onunu evladı değilsin. Onunu 5 evladı daha var. Ona sen değil ben baktım, ben evlatlık yaptım. Bırak babamız mezarda rahat uyusun. Sen yaptır biz sökeceğiz"
HİÇ BİLİNMEYEN KIZI ORTAYA ÇIKTI
Eylem Boran, son olarak bir televizyon programına yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Söylemezsem Olmaz'a konuşan Boran, babasının imam nikahlı eşinden altıncı çocuğunun olduğunu açıkladı.
Eylen Boran, "Rahmetli Ferdi Tayfur'un 3 hanımla birlikteliği oldu. Babanız böyle bir ilişkisi var mıydı?" sorusuna "Babamın bir tane eşi oldu evet, ondan da 1 tane kardeşimiz var. O da kız ve 15 yaşında. O da mirasçı babamdan ne kaldıysa alabilir. Çünkü o nankörlük yapmadı" yanıtını verdi.
İşte Eylem Boran'ın o açıklamaları...
Babanız onun annesiyle görüşüyor muydu son yıllarında?
Tabii görüşüyorlardı.
Maddi destek oluyor muydu?
Hayır. Babam ona olamıyordu o da babama olamıyordu. Kız kardeşimin annesi babamın bir arabası vardı en son onu aldı.
Babanız bunu sizden ve çevresinden gizliyor muydu?
Yok hiç gizlemedi.
Anneniz bu duruma ne diyordu?
Annem hiçbir şey demezdi. Alışmıştı. Eski eşe katlanıyordu.
Diğer kardeşinizle konuşuyor musunuz?
Tabii görüşüyorum.
Eylem Boran, 15 yaşındaki kız kardeşinin ve annesinin cenazeye geldiğini de belirterek, rahmetli sanatçının ne kızıyla ne de eski eşiyle bir sorunu olduğunu söyledi. Boran son olarak, küçük kız kardeşiyle ilgileneceğinin altını çizdi.