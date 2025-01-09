Orhan Gencebay yalısını satışa mı çıkardı? Sevim Emre’yi isyan ettiren haber! İşte 44 yıllık aşk yuvaları...

Kalplere dokunan besteleri ve güçlü yorumuyla gönüllere taht kuran Orhan Gencebay, başarılı kariyerinin yanı sıra Sevim Emre ile yıllardır sürdürdüğü mutlu birliktelikle de sık sık adından söz ettirdi.
Yıllardır aynı yastığa baş koyan ve birbirlerine duydukları sevgiyi her fırsatta dile getiren Orhan Gencebay ve Sevim Emre, bu kez bambaşka bir konuyla gündem oldu.
Gencebay'ın 107 milyon dolara satışa çıkardığı iddia edildi. Ferdi Tayfur'un cenazesine hasta halde katılan sanatçının, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı iddiası da sosyal medyada yer aldı.
Sosyal medya hesabından eşiyle fotoğraf paylaşan Sevim Emre ise iddiaları net bir dille yalanladı.
Sevim Emre, şu ifadeleri kullandı: "Yalan haberlerle mutlu mu oluyorsunuz? Yok Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı, yok hayatını kaybetti, yok evini satıyor.
Bırakın bizimle uğraşmayı. Allah kahretsin. Ne düşünüyorsanız başınıza gelsin inşallah. 'Edep' diyorum, başka bir şey demiyorum"
Tüm bunların ardından dillere destan aşklarıyla sık sık adlarından söz ettiren ikilinin evi merak konusu oldu.
İşte Orhan Gencebay ile Sevim Emre'nin yalısından kareler...
Orhan Gencebay - Sevim Emre