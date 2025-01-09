Orhan Gencebay yalısını satışa mı çıkardı? Sevim Emre’yi isyan ettiren haber! İşte 44 yıllık aşk yuvaları...

Kalplere dokunan besteleri ve güçlü yorumuyla gönüllere taht kuran Orhan Gencebay , başarılı kariyerinin yanı sıra Sevim Emre ile yıllardır sürdürdüğü mutlu birliktelikle de sık sık adından söz ettirdi.

Yıllardır aynı yastığa baş koyan ve birbirlerine duydukları sevgiyi her fırsatta dile getiren Orhan Gencebay ve Sevim Emre, bu kez bambaşka bir konuyla gündem oldu.