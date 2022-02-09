TÜBİTAK'tan iş fikri olana 200 bin TL hibe! Gençlere yeni destek için düğmeye basıldı! BİGG Programı...
Genç girişimcilere 200 bin lira hibe desteği içeren BİGG Programı'nın 2022 yılının ilk çağrısı açıldı. 6 tematik alanda iş fikri olanlar; 1 Nisan'a kadar 63 uygulayıcı kuruluşa başvurabilecek. Geri ödemesiz bu destekten kimler, nasıl yararlanabilecek? İşte detayları…
TÜBİTAK'IN girişimcilere geri ödemesiz destek sağladığı 1512 Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı'nda yeni sayfa açıldı. Girişimciliğin özendirilmesini, uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulmasını amaçlayan programda, 2022 yılının birinci çağrısına çıkıldı.
Çağrı kapsamında genç girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam oluşturma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için 200 bin liraya varan hibe desteği verilecek.
21 İLDE BAŞVURU İMKANI
Genç girişimcilerin 2022 yılı 1. çağrısı için iş fikri başvuruları 21 ilde 63 uygulayıcı kuruluş tarafından 1 Nisan'a kadar alınacak. BİGG uygulayıcı kuruluşları; akıllı ulaşım, enerji ve temiz teknolojiler, akıllı üretim sistemleri, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam, sürdürülebilir tarım ve beslenme olmak üzere 6 tematik alandaki iş fikri başvurularını kabul edecek.
SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?
Uygulayıcı kuruluşlar; birinci aşama kapsamında; girişimcilerin iş fikirlerinin toplanması, değerlendirilmesi, seçilen iş fikirlerinin bir hızlandırıcı program dahilinde doğrulanması ve TÜBİTAK'a ikinci aşama başvurusu yapacak iş planlarının belirlenmesi faaliyetlerini yürütecek. Birinci aşama sonunda hazırladığı iş planı BİGG Uygulayıcı Kuruluşu tarafından onaylanan girişimciler, programın ikinci aşama başvurusunu TÜBİTAK'a yapacak. İş planları, TÜBİTAK tarafından yürütülecek ikinci aşama panellerinde değerlendirilecek ikinci. aşama desteği almaya uygun bulunan girişimcilerden Girişimcilik Destek Programı'ndan faydalanmak üzere şirket kurmaları istenecek.
KİMLER BAŞVURABİLECEK?
Programa ön başvuru tarihi itibariyle üniversitelerin; herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenciler ile herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programından mezun kişiler şu şartları taşıması halinde başvurabilecek: