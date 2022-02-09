TÜBİTAK’tan iş fikri olana 200 bin TL hibe! Gençlere yeni destek için düğmeye basıldı! BİGG Programı...

21 İLDE BAŞVURU İMKANI

Genç girişimcilerin 2022 yılı 1. çağrısı için iş fikri başvuruları 21 ilde 63 uygulayıcı kuruluş tarafından 1 Nisan'a kadar alınacak. BİGG uygulayıcı kuruluşları; akıllı ulaşım, enerji ve temiz teknolojiler, akıllı üretim sistemleri, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam, sürdürülebilir tarım ve beslenme olmak üzere 6 tematik alandaki iş fikri başvurularını kabul edecek.