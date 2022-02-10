Artık çalışmadan da mümkün: Yıllarca alın teri döken ev hanımlarına 3 şartla emeklilik rehberi! SGK'ya dilekçe verene maaş! 1261 günden...

Dünyada ve ülkemizde emeklilik hayali kuran milyonlarca kişi bulunuyor. Onlardan biri de ev hanımları. Sosyal güvencesi olmayan ev hanımları emekli olabilmek için çeşitli yollar arıyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamaları sıkı takip ediyor. Sunulan talepler neticesinde ev hanımlarına da emeklilik hakkı tanındı. Ancak bunun belli başlı birkaç yolu var. Ev hanımları isteğe bağlı sigorta sistemiyle primlerini ödeyerek emekli olabiliyor. İsteğe bağlı sigortalılar 1 Ekim 2008 sonrası 4B'li yani Bağ- Kur'lu kapsamına alınıyor. Bu kapsamda emeklilik hesaplaması yapılırken Bağ- Kur şartları geçerli oluyor. Tabii bu şartlarda SSK'lılara göre daha fazla prim ödemek gerekiyor. Peki, ev hanımları nasıl emekli olur? İsteğe bağlı sigorta şartları nelerdir? Ev hanımlarına emeklilik için nereye başvurulur? İşte merak edilen soruların yanıtları...