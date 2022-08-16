TÜBİTAK gemisi Marmara’ya açıldı! Bilim insanları raporları: Sonuçlar korkutucu

Cihaz gemiye çıkarıldıktan sonra örnekler, alındıkları metrelere göre şişelendi ve laboratuvarlarda incelendi. Sudan alınan numunelerin ardından denize bırakılan bir ağ ve kepçe yardımıyla dip çamurundan da örnekler alındı. Dip suyunda bulunan oksijen düzenli olarak izlendi.