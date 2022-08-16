TÜBİTAK gemisi Marmara'ya açıldı! Bilim insanları raporları: Sonuçlar korkutucu
9 bilim insanı TÜBİTAK, Marmara Araştırma Gemisi'yle açılarak Marmara'da incelemelerde bulundu. Bilim insanları denizin alt tabakasında oksijenin tükenme seviyesine geldiğini belirledi. Yapılan uyarıda, "Şu an sıfır seviyesinde, eğer daha da altına inerse oksijensiz solunum gerçekleştirilmeye başlanacak. O zaman da Karadeniz'in dibi gibi hidrojen sülfür tabaka oluşmaya başlayabilir" ifadelerine yer verildi.
9 bilim insanı TÜBİTAK, Marmara Araştırma Gemisi'yle açılarak Marmara'da incelemelerde bulundu. Bilim insanları denizin alt tabakasında oksijenin tükenme seviyesine geldiğini belirledi.
BİLİM İNSANLARI TÜBİTAK GEMİSİYLE SEFERE ÇIKTI
TÜBİTAK, Deniz ve Denizcilik Konusunda Ulusal Uygulamalı Deniz Araştırmaları Merkezi'nin 41 metrelik TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi, 11 denizci ve 9 bilim insanından oluşan ekiple, kirleticilerin deniz ortamında etkilerinin saptanması konusunda sefere çıktı.
Islak laboratuvar, kuru laboratuvar, biyoloji laboratuvarı, ısı kontrollü laboratuvar ve bilgisayar laboratuvarının bulunduğu gemi ile sefere çıkan ekip, 14 gün boyunca denizin 150 noktasından numuneler alarak laboratuvarlarda inceleme yapacak. Seferin ilk gününde, "Rozet Örnekleme" cihazı, ekip tarafından denize indirildi ve belirli metrelerde sudan örnekler alındı.
OKSİJEN MİKTARI SIFIR MİLİGRAM OLARAK GÖRÜLDÜ
Denizin üst tabakasında oksijen normalken alt tabakasında ise canlı yaşamı için 2 miligram olması gereken oksijen miktarı sıfır miligram olarak görüldü. Uzmanlar, oksijenin sıfır seviyesinin de altına düşerse oksijensiz solunumun gerçekleştirilmeye başlanacağını duyurdu. Hidrojen sülfür tabakanın oluşma ihtimaline karşı da uyarı yapıldı.