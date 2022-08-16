Bu testi çözmek o kadar kolay değil benim diyen zor çözer! Sadece dahiler 30 saniyede çözüyor
Birçoğu basit gibi görünse de bu soruları çözebilmek hiç kolay değil. Birbirinden zor dikkat ve mantık sorularını içeren bu testte çok az kişi kısa zamanda doğru cevabı bulabiliyor. Hatta bu zeka testinin içerisinde öyle sorular var ki sadece dahiler 30 saniyede çözebiliyor. Peki siz mantığınıza, matematiğinize ve dikkatinize güveniyor musunuz? İşte zekanızın sınırlarını zorlamanız gereken birbirinden ilginç beyin yakan mantık soruları...
16.08.2022 13:14 - Son Güncelleme: 16.08.2022 13:14
Playbuzz isimli internet sitesinde paylaşılan bir zeka testi, sosyal medya kullanıcıları arasında kısa sürede fenomen oldu.