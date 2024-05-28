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Mersin'de felakete direksiyon kıran şoför Ali Güler'in ifadesi ortaya çıktı: Bir aracı solladım

Mersin'de 10 kişinin hayatını kaybettiği, 39 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin tutuklanan yolcu otobüsünün şoförü Ali Güler'in, ifadesi ortaya çıktı. Güler, "Gişeden çıktıktan sonra bir aracı solladım. Hava aşırı yağışlıydı. Zemin ıslak olunca hakimiyetimi kaybettim. Çok üzgünüm" ifadeleriyle kendisini savundu.

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 12:30 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 12:33
Mersin’de felakete direksiyon kıran şoför Ali Güler’in ifadesi ortaya çıktı: Bir aracı solladım 1

Mersin'de 10 kişinin hayatını kaybettiği, 39 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin tutuklanan yolcu otobüsünün şoförü Ali Güler'in (45), ifadesi ortaya çıktı.

Mersin’de felakete direksiyon kıran şoför Ali Güler’in ifadesi ortaya çıktı: Bir aracı solladım 2

KARŞI ŞERİDE GEÇTİ ORTALIK KARIŞTI

Kaza, 26 Mayıs'ta saat 19.00 sıralarında Yenice Mahallesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi. Diyarbakır-İstanbul seferini yapan Star Diyarbakır firmasına ait 34 SD 88 21 plakalı yolcu otobüsü, şoför Ali Güler'in direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu çelik bariyerleri yıkıp karşı şeride geçti.

Mersin’de felakete direksiyon kıran şoför Ali Güler’in ifadesi ortaya çıktı: Bir aracı solladım 3

Adana yönüne geçen otobüs, sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 01 DT 341 ile 01 ALU 521 plakalı otomobiller ve 27 TD 342 plakalı kamyonla çarpıştı.

Mersin'deki kazada kimlikler belli oldu

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