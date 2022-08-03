Trajedi filmi gibi hayat: Annesi 16 yaşında başka bir aileye sattı boşandığı eşi 5 yıl şiddet uyguladı! Dehşetin fotoğrafları...
Adana'da yaşayan 34 yaşındaki Saime Kandiltaş'ı annesi 16 yaşındayken başka bir aileye sattı. 10 yıl önce ise evlenen ve eşinden 5 yıl şiddet gören Kandiltaş, hala ölüm tehditleri aldığını ve çocuklarını göremediğini söylüyor. Mağdur kadının, gördüğü şiddet sonrası ise vücudunda ciddi yaralar oluşmuş durumda. İşte o trajedi hikayesi...
03.08.2022 11:47 - Son Güncelleme: 03.08.2022 11:58
H.Y., iddiaya göre "Çocukların velayetini vermezsen boşanmam" diyerek eşini kararından vazgeçirmeye çalıştı. Kararlı olan Kandiltaş, eşinin bu teklifini kabul edip, çocuklarının velayetinden vazgeçti. Çift, çocukların annede kalması için protokol imzalayıp, geçtiğimiz haziran ayında boşandı. Kandiltaş, eşinin protokole uymaması nedeniyle o günden bu yana çocuklarını göremiyor.