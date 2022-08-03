Trajedi filmi gibi hayat: Annesi 16 yaşında başka bir aileye sattı boşandığı eşi 5 yıl şiddet uyguladı! Dehşetin fotoğrafları...

İsmini söylediğim, 'Aşkım' diye seslenmediğim için bile dövüyordu. Eve geldiğinde suratımın asık olduğunu söyleyip şiddet uyguluyordu. Bu nedenle intihara bile kalkıştım. Artık tahammül edemez duruma geldim" diye konuştu.

