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Trajedi filmi gibi hayat: Annesi 16 yaşında başka bir aileye sattı boşandığı eşi 5 yıl şiddet uyguladı! Dehşetin fotoğrafları...

Adana'da yaşayan 34 yaşındaki Saime Kandiltaş'ı annesi 16 yaşındayken başka bir aileye sattı. 10 yıl önce ise evlenen ve eşinden 5 yıl şiddet gören Kandiltaş, hala ölüm tehditleri aldığını ve çocuklarını göremediğini söylüyor. Mağdur kadının, gördüğü şiddet sonrası ise vücudunda ciddi yaralar oluşmuş durumda. İşte o trajedi hikayesi...

03.08.2022 11:47 - Son Güncelleme: 03.08.2022 11:58
Trajedi filmi gibi hayat: Annesi 16 yaşında başka bir aileye sattı boşandığı eşi 5 yıl şiddet uyguladı! Dehşetin fotoğrafları...

Adana'da bir firmada satış temsilcisi olarak çalışan Saime Kandiltaş (34), 16 yaşındayken annesi tarafından para karşılığı başka bir aileye satıldı. Üvey annesiyle birlikte yaşamaya başlayan Kandiltaş, 2010 yılında H.Y. (37) ile evlendi.

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Trajedi filmi gibi hayat: Annesi 16 yaşında başka bir aileye sattı boşandığı eşi 5 yıl şiddet uyguladı! Dehşetin fotoğrafları...

Çiftin bu evlilikten A.R. (6) ve Ö.İ. (8) isimlerini verdikleri iki çocukları dünyaya geldi. İddiaya göre Kandiltaş, 5 yıl önce eşi H.Y.'den şiddet görmeye ve ölümle tehdit edilmeye başlandı. Bu duruma dayanamayan Kandiltaş, eşinden boşanma kararı alarak dava açtı.

Trajedi filmi gibi hayat: Annesi 16 yaşında başka bir aileye sattı boşandığı eşi 5 yıl şiddet uyguladı! Dehşetin fotoğrafları...

H.Y., iddiaya göre "Çocukların velayetini vermezsen boşanmam" diyerek eşini kararından vazgeçirmeye çalıştı. Kararlı olan Kandiltaş, eşinin bu teklifini kabul edip, çocuklarının velayetinden vazgeçti. Çift, çocukların annede kalması için protokol imzalayıp, geçtiğimiz haziran ayında boşandı. Kandiltaş, eşinin protokole uymaması nedeniyle o günden bu yana çocuklarını göremiyor.

Trajedi filmi gibi hayat: Annesi 16 yaşında başka bir aileye sattı boşandığı eşi 5 yıl şiddet uyguladı! Dehşetin fotoğrafları...

Yaklaşık 5 yıldır sürekli şiddet gördüğünü ve aldatıldığını öne süren Kandiltaş, "Çocuklarımın benim yaşadıklarımı yaşamaması için bu zulmü çektim. Otomobilden atıldım, hastanede, evde, iş yerinde dayak yedim.

Trajedi filmi gibi hayat: Annesi 16 yaşında başka bir aileye sattı boşandığı eşi 5 yıl şiddet uyguladı! Dehşetin fotoğrafları...

İsmini söylediğim, 'Aşkım' diye seslenmediğim için bile dövüyordu. Eve geldiğinde suratımın asık olduğunu söyleyip şiddet uyguluyordu. Bu nedenle intihara bile kalkıştım. Artık tahammül edemez duruma geldim" diye konuştu.

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