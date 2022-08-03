Antalya'da feci kaza! Tur otobüsü kamyonla çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Antalya'da feci bir kaza meydana geldi. Manavgat ilçesinde tur otobüsüyle bir kamyonet çarpıştı. Kazada Kamyon şoförü Muharrem Aydın öldü, 7 kişi ise yaralandı. İşte detaylar...
Kaza, saat 08.30 sıralarında Serik- Manavgat D-400 kara yolu Çakış Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Serik'ten Manavgat yönüne giden Muharrem Aydın idaresindeki 07 YAV 44 plakalı kamyon ile aynı istikametteki İsmail Erdem'in kullandığı 07 EYS 07 plakalı tur otobüsü çarpıştı.
KAMYON ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, araçta sıkışan kamyonun şoförü Muharrem Aydın, yaşamını yitirdi. Aydın'ın yanındaki oğlu Ramazan Aydın ile tur otobüsündeki yabancı uyruklu 5 kişi ve sürücü Erdem, yaralandı.
YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden çıkardığı Ramazan Aydın ile otobüsteki 6 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından Serik ve Manavgat'taki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.