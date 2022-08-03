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Antalya'da feci kaza! Tur otobüsü kamyonla çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Antalya'da feci bir kaza meydana geldi. Manavgat ilçesinde tur otobüsüyle bir kamyonet çarpıştı. Kazada Kamyon şoförü Muharrem Aydın öldü, 7 kişi ise yaralandı. İşte detaylar...

03.08.2022 12:09 - Son Güncelleme: 03.08.2022 12:09
Antalya’da feci kaza! Tur otobüsü kamyonla çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Antalya'da feci bir kaza meydana geldi. Manavgat ilçesinde tur otobüsüyle bir kamyonet çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü 7 kişi yaralandı.

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Antalya’da feci kaza! Tur otobüsü kamyonla çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 08.30 sıralarında Serik- Manavgat D-400 kara yolu Çakış Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Serik'ten Manavgat yönüne giden Muharrem Aydın idaresindeki 07 YAV 44 plakalı kamyon ile aynı istikametteki İsmail Erdem'in kullandığı 07 EYS 07 plakalı tur otobüsü çarpıştı.

Antalya’da feci kaza! Tur otobüsü kamyonla çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Savrulan karpuz yüklü kamyon yolun sağındaki bariyerlere çarparak şarampole yuvarlanırken, tur otobüsü ise 300 metre ilerde durabildi.

Antalya’da feci kaza! Tur otobüsü kamyonla çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

KAMYON ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, araçta sıkışan kamyonun şoförü Muharrem Aydın, yaşamını yitirdi. Aydın'ın yanındaki oğlu Ramazan Aydın ile tur otobüsündeki yabancı uyruklu 5 kişi ve sürücü Erdem, yaralandı.

Antalya’da feci kaza! Tur otobüsü kamyonla çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden çıkardığı Ramazan Aydın ile otobüsteki 6 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından Serik ve Manavgat'taki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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