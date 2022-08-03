Antalya’da feci kaza! Tur otobüsü kamyonla çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden çıkardığı Ramazan Aydın ile otobüsteki 6 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından Serik ve Manavgat'taki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

