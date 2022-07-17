SON DAKİKA: Cent Okulları'nda muhasebeci vurgunu: 3 milyon lirayı cebe indirdi! Parayı cebe indirdi
Son dakika haberleri... Cent Okulları'nda muhasebeci vurgunu yaşandı. Okulun muhasebe görevlisi 51 yaşındaki Gülay A.'nın, velilerin eğitim ödemesi için okula verdiği birden fazla çeki zimmetine geçirdiği ortaya çıktı. Okul kasasında saklanan çekleri kurumdan habersiz bozdurup paraları ailesine ve arkadaşlarına göndererek toplamda 3 milyon liralık vurgun yaptığı saptanan kadın hakkında Süha Cent ve oğlu Kamil Cent suç duyurusunda bulundu. Gülay A.'ya 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
İddiaya göre Gülay A., şirketin ön muhasebe işlerini, tahsilat işlemlerini ve ödemeleri takip etmekle görevliydi. 2019 yılı Mayıs ayında okuldaki öğrencilerin velilerinden eğitim ödemesi adı altında aldığı çekleri kilitli kasaya koyan genç kadın yine iddiaya göre bazı çekleri muhasebe defterine kaydetmedi.
MUHASEBE DEFTERLERİ GERÇEĞİ ÇIKARDI
Banka işlemlerinde açık olduğu fark eden muhasebe sorumlusu defterleri inceleme altına aldı. İncelemelerde Gülay A.'nin bir takım usulsüzlükler olduğunu fark etti. Yaklaşık 3 milyon liralık keşide edilen çekin yıllar içerisinde şüpheli tarafından zimmetine geçirildiğini tutanak altına alan muhasebe sorumlusu durumu kurum yetkililerine bildirdi.
3 MİLYONLUK VURGUN YAPTI
Süha Cent ve oğlu Kamil Cent avukatları aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.