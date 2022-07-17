5079 yılına kadar kehanetlerde bulunan ünlü kör kahin Baba Vanga'dan ürküten 2022 uyarısı! Öğrendiklerinin tüylerinizi ürpertecek! Uzaylı istilası, kıtlık...
Balkanların Nostradamus'u tanınan dünyaca ünlü Baba Vanga'nın kehanetleri Türkiye dahil dünyanın bir çok yerinde yoğun ilgi görüyor. Görme kaybı yaşayan Baba Vanga'nın, koronavirüs hastalığını (Covid-19) yıllar önce "her yanımızı saracak" konusunda uyardığı iddia ediliyor. Ünlü kör kahinin 2022'de neler yaşayacağımız konusundaki öngörüleri oldukça dikkat çekici. İnsanlığı uyardı! Öğrendikleriniz tüylerinizi ürpertecek! İşte o uyarılar...
Baba Vanga 2022 yılı kehanetleriyle tüyler ürpertti. 5079 yılına kadar kehanetlerde bulunan Baba Vanga'nın 2022 kehanetlerinden iki tanesinin daha gerçekleştiği iddia edildi. 2022 için birkaç Asya ülkesi ve Avustalya'nın bazı bölgelerinin 'yoğun sel felaketi' ile karşı karşıya kalacağını ifade etmişti. Avustralya'nın bazı bölgeleri bu yılın başlarında şiddetli yağmurla sular altında kaldığından bu tahmininin tuttuğu konuşuluyor. Baba Vanga'nın su kıtlığı kehaneti de Avrupa ülkelerindeki aşırı sıcak hava dalgaları nedeniyle gerçekleşecek gibi göründüğü iddialar arasında yer alıyor. İşte bu yıl için dehşete düşüren diğer kehanetleri...
Dünyanın en ünlü kahini Baba Vanga'nın 2022 yılı kehanetleri gündem oldu. Bu yıl 6 kehanetten 2'sinin şimdiden gerçekleştiği bile iddia edidi. Baba Vanga'nın ölümünün üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen, 5079 yılına kadar bulunduğu kehanetler her yıl gündeme geliyor. Vanga, dünyanın sonunun geleceğine inandığı 5079 yılına kadar birçok kehanette bulundu ve bu tahminlerinin önemli bir kısmı işaret ettiği tarihlerde gerçekleşti.
Saldırılarda binlerce kişi hayatını kaybetti ve bu noktadan sonra Dünya tarihini kökünden değiştirecek bir dönem başladı. Baba Vanga, haklı çıkmıştı.