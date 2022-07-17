5079 yılına kadar kehanetlerde bulunan ünlü kör kahin Baba Vanga'dan ürküten 2022 uyarısı! Öğrendiklerinin tüylerinizi ürpertecek! Uzaylı istilası, kıtlık...

Baba Vanga 2022 yılı kehanetleriyle tüyler ürpertti. 5079 yılına kadar kehanetlerde bulunan Baba Vanga'nın 2022 kehanetlerinden iki tanesinin daha gerçekleştiği iddia edildi. 2022 için birkaç Asya ülkesi ve Avustalya'nın bazı bölgelerinin 'yoğun sel felaketi' ile karşı karşıya kalacağını ifade etmişti. Avustralya'nın bazı bölgeleri bu yılın başlarında şiddetli yağmurla sular altında kaldığından bu tahmininin tuttuğu konuşuluyor. Baba Vanga'nın su kıtlığı kehaneti de Avrupa ülkelerindeki aşırı sıcak hava dalgaları nedeniyle gerçekleşecek gibi göründüğü iddialar arasında yer alıyor. İşte bu yıl için dehşete düşüren diğer kehanetleri...