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Trabzonlu Hüseyin yaptı: Evine vagonlu raylı sistemle iniyor! Görenlerin aklına 'Hugo' geliyor

Trabzon'da helal dedirten olay! Köprübaşı ilçesinde makine teknikeri Hüseyin Kadıoğlu, araç yolu olmayan sarp arazideki evine döşediği 110 metre uzunluğundaki raylı sistem sayesinde elektrikli motorla çalışan vagonla ulaşım sağlıyor. Görenler aklına ise Hugo çizgi karekteri geliyor. İşte o vagonlu sistem...

13.11.2021 10:33 - Son Güncelleme: 13.11.2021 10:33
Trabzonlu Hüseyin yaptı: Evine vagonlu raylı sistemle iniyor! Görenlerin aklına ’Hugo’ geliyor

Çifteköprü Mahallesi'nde yaşayan makine teknikeri Hüseyin Kadıoğlu, sarp arazideki evine araç yolu olmayınca kolayca inip çıkabilmek için ilginç bir çözüm yolu buldu.

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Trabzonlu Hüseyin yaptı: Evine vagonlu raylı sistemle iniyor! Görenlerin aklına ’Hugo’ geliyor

Fındık bahçesine 110 metre uzunluğunda raylı sistem döşeyen Kadıoğlu, elektrikli motorla çalışan vagonla ulaşım sağlamaya başladı.

Trabzonlu Hüseyin yaptı: Evine vagonlu raylı sistemle iniyor! Görenlerin aklına ’Hugo’ geliyor

Uzaktan kumandalı elektrikli vagona binen Kadıoğlu, yaklaşık 80 derece eğimli fındık bahçesinden geçerek 2,5 dakikalık yolculukla tepedeki evine inip çıkıyor.

Trabzonlu Hüseyin yaptı: Evine vagonlu raylı sistemle iniyor! Görenlerin aklına ’Hugo’ geliyor

Kadıoğlu, yavaş kalkış, hız kontrol ve ani fren sistemleri de entegre ettiği vagonla misafirlerini de evine taşıyor.

Trabzonlu Hüseyin yaptı: Evine vagonlu raylı sistemle iniyor! Görenlerin aklına ’Hugo’ geliyor

Bölgenin zorlu coğrafyasının kendilerini böyle bir fikir bulmaya mecbur bıraktığını belirten Kadıoğlu, "Baba-dede yadigarı evimize sahip çıkmak istedik. Ama buraya araç yolu yok. Mesleğimiz olduğundan akılımıza böyle bir ulaşım aracı yapma fikri geldi. Tamamen kendi araştırmalarım ve tasarımım. Buranın coğrafyası mecburen bu. Görenlere çok tuhaf geldi. Bunu yaptırmak isteyenler de oldu" dedi.

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