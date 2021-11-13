Antalya'da yazdan kalma günler! Sıcaklık 23 derece olunca denize akın ettiler
Türkiye'nin doğu illerinde zaman zaman kar yağışı etkili olurken, turizm kenti Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 23 derece olmasını fırsat bilen turistler ve vatandaşlar Konyaaltı sahiline akın etti. İşte o keyifli anlar...
13.11.2021 15:52
- Son Güncelleme: 13.11.2021 15:57
Hava sıcaklığının 23 derece, nem oranının yüzde 14 ve deniz suyu sıcaklığının 23 derece olmasını değerlendiren yerli ve yabancı turistler dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline akın etti. Sahil hafta sonu olmasıyla adeta vatandaşların akınına uğradı.
Eskişehir'den geldiğini belirten Mert Erarslan, "Tatil için geldim. Havanın şuan güzel olması vatandaşları buraya topluyor. Deniz suyu çok güzel. Güneş oldukça sıcak. Bu aylarda normal değil ama güzel. Doğuda kar, burada güneş var. Eskişehir'de eksi 5 derece hava sıcaklığı. Antalya'ya yerleşmeyi düşünüyorum" sözlerine yer verdi.