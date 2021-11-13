Antalya’da yazdan kalma günler! Sıcaklık 23 derece olunca denize akın ettiler

Eskişehir'den geldiğini belirten Mert Erarslan, "Tatil için geldim. Havanın şuan güzel olması vatandaşları buraya topluyor. Deniz suyu çok güzel. Güneş oldukça sıcak. Bu aylarda normal değil ama güzel. Doğuda kar, burada güneş var. Eskişehir'de eksi 5 derece hava sıcaklığı. Antalya'ya yerleşmeyi düşünüyorum" sözlerine yer verdi.