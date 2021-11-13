Şırnak'ta 3 kardeş aynı günde evlendi
Şırnak'ın Silopi ilçesinde Yusuf Bilgeç (52), oğulları Şivan, Berguvan ve Kerem'i tek düğünle aynı gün evlendirdi. Düğüne katılan yüzlerce davetli, türküler eşliğinde halay çekti. Yusuf Bilgeç, çocuklarının birlikte evlenmek isteğini belirterek, onlara kızları istedikten sonra düğün tarihlerini aynı güne aldığını söyledi.
13.11.2021 09:49
- Son Güncelleme: 13.11.2021 09:49
Kardeşlerden Kerem Bilgeç, "Üç kardeşiz, birlikte evlendik. Muhteşem bir duygu. Mutluyuz" dedi. Gelen Asya Bilgeç ise, "Üçlü düğün yaptık. Çok mutluyuz. Umarım herkese nasip olur. Çok güzel duygular yaşadık bugün" diye konuştu.
Yusuf Bilgeç, çocuklarının birlikte evlenmek isteğini belirterek, onlara kızları istedikten sonra düğün tarihlerini aynı güne aldığını söyledi. Bilgeç, "Üç çocuğumu birlikte evlendirdim. Çocuklarım 'baba birlikte evlenmek istiyoruz' deyince ben de onları beraber evlendirdim. Onları kırmadım. Huzurumuz ve neşemiz var" dedi.