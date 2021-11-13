Şırnak’ta 3 kardeş aynı günde evlendi

Silopi'de özel bir tesiste yapılan düğünde 30 koyun kesildi, 3 bin kişi ağırlandı. Müzik eşliğinde halay çeken davetliler, Kerem (24)- Asya (20), Şivan (26)- Feride (20) ve Berguvan (25)- Elif (22) çifti ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.