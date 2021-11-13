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Şırnak'ta 3 kardeş aynı günde evlendi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Yusuf Bilgeç (52), oğulları Şivan, Berguvan ve Kerem'i tek düğünle aynı gün evlendirdi. Düğüne katılan yüzlerce davetli, türküler eşliğinde halay çekti. Yusuf Bilgeç, çocuklarının birlikte evlenmek isteğini belirterek, onlara kızları istedikten sonra düğün tarihlerini aynı güne aldığını söyledi.

13.11.2021 09:49 - Son Güncelleme: 13.11.2021 09:49
Şırnak’ta 3 kardeş aynı günde evlendi

Silopi'de özel bir tesiste yapılan düğünde 30 koyun kesildi, 3 bin kişi ağırlandı. Müzik eşliğinde halay çeken davetliler, Kerem (24)- Asya (20), Şivan (26)- Feride (20) ve Berguvan (25)- Elif (22) çifti ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

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Şırnak’ta 3 kardeş aynı günde evlendi

Yan yana kurulan masalarda oturan gelin ve damatlar tek düğünle ortak sevinç yaşadı.

Şırnak’ta 3 kardeş aynı günde evlendi

Kardeşlerden Kerem Bilgeç, "Üç kardeşiz, birlikte evlendik. Muhteşem bir duygu. Mutluyuz" dedi. Gelen Asya Bilgeç ise, "Üçlü düğün yaptık. Çok mutluyuz. Umarım herkese nasip olur. Çok güzel duygular yaşadık bugün" diye konuştu.

Şırnak’ta 3 kardeş aynı günde evlendi

Yusuf Bilgeç, çocuklarının birlikte evlenmek isteğini belirterek, onlara kızları istedikten sonra düğün tarihlerini aynı güne aldığını söyledi. Bilgeç, "Üç çocuğumu birlikte evlendirdim. Çocuklarım 'baba birlikte evlenmek istiyoruz' deyince ben de onları beraber evlendirdim. Onları kırmadım. Huzurumuz ve neşemiz var" dedi.

Şırnak’ta 3 kardeş aynı günde evlendi

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden düğün, takı töreninin ardından sona erdi.

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