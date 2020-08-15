Trabzon'daki şiddetli yağışta hayatını kaybeden Yılmaz Hacımahmutoğlu'nun ölümünden dakikalar önce yağışı cep telefonuyla kaydettiği ortaya çıktı
Son dakika haberine göre Trabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağışta Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken heyelan nedeniyle toprak altında kalarak hayatını kaybeden Yılmaz Hacımahmutoğlu'nun (53), heyelandan dakikalar önce yağışı cep telefonunun kamerasıyla kayda alıp, sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.
15.08.2020 13:10
- Son Güncelleme: 15.08.2020 13:20
ÖLMEDEN ÖNCE YAĞIŞI GÖRÜNTÜLEMİŞ
Trabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağışta Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken heyelan nedeniyle toprak altında kalarak hayatını kaybeden Yılmaz Hacımahmutoğlu'nun (53), heyelandan dakikalar önce yağışı cep telefonunun kamerasıyla kayda alıp, sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.
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