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Trabzon'daki şiddetli yağışta hayatını kaybeden Yılmaz Hacımahmutoğlu'nun ölümünden dakikalar önce yağışı cep telefonuyla kaydettiği ortaya çıktı

Son dakika haberine göre Trabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağışta Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken heyelan nedeniyle toprak altında kalarak hayatını kaybeden Yılmaz Hacımahmutoğlu'nun (53), heyelandan dakikalar önce yağışı cep telefonunun kamerasıyla kayda alıp, sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

15.08.2020 13:10 - Son Güncelleme: 15.08.2020 13:20
Trabzon'daki şiddetli yağışta hayatını kaybeden Yılmaz Hacımahmutoğlu'nun ölümünden dakikalar önce yağışı cep telefonuyla kaydettiği ortaya çıktı

Of ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçenin yüksek kesiminde yer alan bazı mahallerinde sel ve heyelanlar meydana geldi, yollar göle döndü.

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Trabzon'daki şiddetli yağışta hayatını kaybeden Yılmaz Hacımahmutoğlu'nun ölümünden dakikalar önce yağışı cep telefonuyla kaydettiği ortaya çıktı

Bazı köy yolları ise ulaşıma kapanırken, elektrik kesintileri yaşandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, DSİ, itfaiye, karayolları ve belediye ekipleri sevk edildi.

Trabzon'daki şiddetli yağışta hayatını kaybeden Yılmaz Hacımahmutoğlu'nun ölümünden dakikalar önce yağışı cep telefonuyla kaydettiği ortaya çıktı

1 KİŞİ ÖLDÜ

Of ilçesinde ticaretle uğraşan Yılmaz Hacımahmutoğlu (53), şiddetli yağışta Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken heyelan nedeniyle toprak altında kalarak hayatını kaybetti.

Trabzon'daki şiddetli yağışta hayatını kaybeden Yılmaz Hacımahmutoğlu'nun ölümünden dakikalar önce yağışı cep telefonuyla kaydettiği ortaya çıktı

ÖLMEDEN ÖNCE YAĞIŞI GÖRÜNTÜLEMİŞ
Trabzon'un Of ilçesinde şiddetli yağışta Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken heyelan nedeniyle toprak altında kalarak hayatını kaybeden Yılmaz Hacımahmutoğlu'nun (53), heyelandan dakikalar önce yağışı cep telefonunun kamerasıyla kayda alıp, sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

Trabzon'daki şiddetli yağışta hayatını kaybeden Yılmaz Hacımahmutoğlu'nun ölümünden dakikalar önce yağışı cep telefonuyla kaydettiği ortaya çıktı

Görüntülerde, ticaretle uğraşan Hacımahmutoğlu'nun şiddetli yağışta sileceklerin yetişmediği, yolların ise göle döndüğü görülüyor.

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