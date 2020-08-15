Şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimlerini biliyor muydunuz? Öğrenince çok şaşıracaksınız
Şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimlerini biliyor muydunuz? Osmanlı tarihinden günümüze Anadolu'daki il ve ilçelerin birçoğunun isimleri çeşitli değişimlere uğradı. Rumca, Ermenice, Arapça, Farisi ve Türkçe olarak bilinen illerin ve ilçelerin isimleri zaman içinde çok farklı şekillerde karşımıza çıktı. Rumca, Ermenice, Arabi, Farisi, Türkçe olarak bilinen illerin ve ilçelerin isimleri yaşanan çeşitli olaylarla birlikte zaman içinde değişime uğradı. İşte şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimleri... Çok şaşıracaksınız...
15.08.2020 23:07
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