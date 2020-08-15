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Şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimlerini biliyor muydunuz? Öğrenince çok şaşıracaksınız

Şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimlerini biliyor muydunuz? Osmanlı tarihinden günümüze Anadolu'daki il ve ilçelerin birçoğunun isimleri çeşitli değişimlere uğradı. Rumca, Ermenice, Arapça, Farisi ve Türkçe olarak bilinen illerin ve ilçelerin isimleri zaman içinde çok farklı şekillerde karşımıza çıktı. Rumca, Ermenice, Arabi, Farisi, Türkçe olarak bilinen illerin ve ilçelerin isimleri yaşanan çeşitli olaylarla birlikte zaman içinde değişime uğradı. İşte şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimleri... Çok şaşıracaksınız...

15.08.2020 23:07 - Son Güncelleme:
Şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimlerini biliyor muydunuz? Öğrenince çok şaşıracaksınız

Değişime uğrayan bazı il ve ilçelerin isimleri ise şöyle:

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Şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimlerini biliyor muydunuz? Öğrenince çok şaşıracaksınız
Şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimlerini biliyor muydunuz? Öğrenince çok şaşıracaksınız
Şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimlerini biliyor muydunuz? Öğrenince çok şaşıracaksınız
Şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimlerini biliyor muydunuz? Öğrenince çok şaşıracaksınız
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