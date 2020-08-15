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Müge Anlı canlı yayınlarına bu olaylar damgasını vurdu! Palu Ailesi, Zeynep Ergül ve nicesi...

Palu ailesi, Çam ailesi, Ecrin Kurnaz ve nicesi. 2008 yılından bu yana ATV ekranlarının vazgeçilmez programı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert pek çok cinayet, cinsel istismar olayına tanıklık etti. Kimileri çözüldü, kimileri ise hala muallakta... Müge Anlı izleyicisi her gün Müge Anlı'da bugün neler oldu sorusunun yanıtını ararken bu merak bazı olayların hafızalarda yer edinmesine neden oldu. İşte Müge Anlı tarihine geçmiş o olaylar...

15.08.2020 12:57 - Son Güncelleme: 15.08.2020 12:58
Müge Anlı canlı yayınlarına bu olaylar damgasını vurdu! Palu Ailesi, Zeynep Ergül ve nicesi...

ATV ekranlarında 2008 yılından bu yana kesintisiz yayın hayatına devam eden Müge Anlı ile Tatlı Sert inanması güç, film senaryolarından çıkmış konu ve konuklarıyla izleyiciyi ekran başına bağlıyor.

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Müge Anlı canlı yayınlarına bu olaylar damgasını vurdu! Palu Ailesi, Zeynep Ergül ve nicesi...

Müge Anlı'da, cinayetler, kayıplar, çocuk istismarı, şiddet ve nice olay ele alındı. İçlerinden bazıları var ki hala hafızalarda. Bizde sizler için Müge Anlı'nın programında yer alan olayları derledik. Hatırladıkça inanamayacaksınız.

Müge Anlı canlı yayınlarına bu olaylar damgasını vurdu! Palu Ailesi, Zeynep Ergül ve nicesi...

DİLBER FIRTINA DAVASI

6 yaşındaki oğlunu öldüren Dilber Fırtına uzun süre cinayeti reddetmiş, çelişkili ifadeleriyle hem bizi hem Müge Anlı'yı çileden çıkarmıştı.

Müge Anlı canlı yayınlarına bu olaylar damgasını vurdu! Palu Ailesi, Zeynep Ergül ve nicesi...

Sevgilisi Kemal E. ile birlikte olurken kendisini gören oğlu Muhammed Fırtına'yı kimseye söylememesi için döverek öldüren Dilber Fırtına hafızalara "hiçbir şeyden haberi yok" tavırlarıyla kazındı

Müge Anlı canlı yayınlarına bu olaylar damgasını vurdu! Palu Ailesi, Zeynep Ergül ve nicesi...

GAZİ AKBIYIK CİNAYETİ

İlginç davalardan birisi de Gazi Akbıyık cinayetiydi. Cezaevinden çıkan Gazi Akbıyık hakkında çok fazla iddia ortaya atıldı. Ancak gerçekler kısa sürede gün yüzüne çıktı

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