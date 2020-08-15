Müge Anlı canlı yayınlarına bu olaylar damgasını vurdu! Palu Ailesi, Zeynep Ergül ve nicesi...
Palu ailesi, Çam ailesi, Ecrin Kurnaz ve nicesi. 2008 yılından bu yana ATV ekranlarının vazgeçilmez programı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert pek çok cinayet, cinsel istismar olayına tanıklık etti. Kimileri çözüldü, kimileri ise hala muallakta... Müge Anlı izleyicisi her gün Müge Anlı'da bugün neler oldu sorusunun yanıtını ararken bu merak bazı olayların hafızalarda yer edinmesine neden oldu. İşte Müge Anlı tarihine geçmiş o olaylar...
15.08.2020 12:57
- Son Güncelleme: 15.08.2020 12:58
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