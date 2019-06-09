Trabzon’da linç edilmekten son anda kurtarılan tacizci tutuklandı
Trabzon'da sokak ortasında bir kadını taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu Said Dubeys çevre sakinleri tarafından tekme tokat dövüldü. Polis tarafından öfkeli kalabalığın elinden alınarak linç edilmekten kurtarılan tacizci tutuklandı.
09.06.2019 16:20
- Son Güncelleme: 09.06.2019 16:20
Olay, önceki gün akşam saatlerinde kentin en işlek yerlerinden Uzun Sokak'ta meydana geldi. Yabancı uyruklu Said Dubeys, iddiaya göre, sokakta yürüyen bir kadını elle taciz etti.
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