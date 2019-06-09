Trabzon’da linç edilmekten son anda kurtarılan tacizci tutuklandı

Trabzon'da sokak ortasında bir kadını taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu Said Dubeys çevre sakinleri tarafından tekme tokat dövüldü. Polis tarafından öfkeli kalabalığın elinden alınarak linç edilmekten kurtarılan tacizci tutuklandı.

09.06.2019 16:20 - Son Güncelleme: 09.06.2019 16:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





