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Trabzon’da linç edilmekten son anda kurtarılan tacizci tutuklandı

Trabzon'da sokak ortasında bir kadını taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu Said Dubeys çevre sakinleri tarafından tekme tokat dövüldü. Polis tarafından öfkeli kalabalığın elinden alınarak linç edilmekten kurtarılan tacizci tutuklandı.

09.06.2019 16:20 - Son Güncelleme: 09.06.2019 16:20
Trabzon’da linç edilmekten son anda kurtarılan tacizci tutuklandı

Olay, önceki gün akşam saatlerinde kentin en işlek yerlerinden Uzun Sokak'ta meydana geldi. Yabancı uyruklu Said Dubeys, iddiaya göre, sokakta yürüyen bir kadını elle taciz etti.

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Trabzon’da linç edilmekten son anda kurtarılan tacizci tutuklandı

Kadının çığlıkları üzerine gelen çevre sakinleri, taciz iddiası üzerine şüpheliye saldırıp, tekme tokat dövdü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Trabzon’da linç edilmekten son anda kurtarılan tacizci tutuklandı

Polisler, Said Dubeys'i linç etmek isteyen kalabalığı biber gazı sıkarak, dağıttı. Gözaltına alınan Said Dubeys, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Trabzon’da linç edilmekten son anda kurtarılan tacizci tutuklandı

Said Dubeys'in dövüldüğü anlar ise bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde taciz şüphelisine tekme, tokat ve yumruklarla saldırıldığı görüldü.

Trabzon’da linç edilmekten son anda kurtarılan tacizci tutuklandı

Said Dubeys, tercüman aracılığıyla verdiği ifadesinde, suçlamaları reddederek davranışının yanlış anlaşıldığını söyledi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Dubeys, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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