Trabzon'da, sokakta kadını taciz ettiği öne sürülen yabancı uyruklu Said Dubeys çevre sakinleri tarafından tekme tokat dövüldü. Linç edilmeye çalışılan Dubeys polis tarafından kurtarılıp gözaltına alınıp tutuklandı. O anlar cep telefonu kamerasına anbean böyle yansıdı.
Trabzon’da tacizciye meydan dayağı09.06.2019 16:04
- Trabzon’da tacizciye meydan dayağı
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