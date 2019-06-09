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Trabzon’da tacizciye meydan dayağı

09.06.2019 16:04

Trabzon'da, sokakta kadını taciz ettiği öne sürülen yabancı uyruklu Said Dubeys çevre sakinleri tarafından tekme tokat dövüldü. Linç edilmeye çalışılan Dubeys polis tarafından kurtarılıp gözaltına alınıp tutuklandı. O anlar cep telefonu kamerasına anbean böyle yansıdı.


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