Sosyal medya sallayan kare! Bu resimde kaç renk var?
Sosyal medyada hızla yayılan optik illüzyonlara bir yenisi eklendi. Peki siz bu fotoğrafa baktığınızda kaç renk görüyorsunuz?
09.06.2019 16:33
- Son Güncelleme: 09.06.2019 16:33
Üç tip yaş vardır. Kronolojik yaş, kaç yıl yaşadığınızı gösterir; biyolojik yaş, beden sağlığınızın ve fiziksel durumunuzun göstergesidir; zihin yaşı ise beyninizin kaç yaşında hissettiğini anlatır. Sosyal medya kullanıcıları arasında sıkça paylaşılan bir renk testi zihin yaşınızı ortaya çıkarıyor. Bu soruları cevaplayın, seçeneklerinizin karşılığı olan numaraları toplayın ve zihin yaşınızı hesaplayın. Fotoğraftaki manzarada hangi renk daha baskın?
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