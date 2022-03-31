"Beni kaçırıp ormanda tecavüz etti" diyen manken Dilara Kurşun dehşet anlarını mahkemede anlattı: Beni ıssız bir plaja götürüp…

Model Dilara Kurşun cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili davada, "5 saat kadar bana saldırdı. Bir süre sonra şiddete kendi isteği ile son verdi " dedi.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Tufan Kılıç ve şikayetçi Dilara Kurşun katıldı. Şikayetçi avukatları Emek Emre ve sanık avukatı Ali Osman Kahraman duruşma salonunda hazır bulundu.

"5 SAAT KADAR BANA SALDIRDI"

Duruşmada şikayetçi Dilara Kurşun sanıkla bir yıldır sevgili olduğunu ve onunla beraber yaşadığını söyleyerek, "Sanık Tufan'ın bu süre zarfında öfke kontrol problemi olduğunu görmüştüm. Ağır ilaçlar ve ağır alkol kullanıyordu. İlk başlarda bunu net olarak görmemiştim ancak ilerleyen zamanlarda fark ettim. 4 Haziran günü 2021 tarihinde onun evinde otururken bir arkadaşımla İngilizce konuşurken ondan yazışma konusunda destek almama kafayı takmış ve bana saldırdı. 5 saat kadar bana saldırdı. Bir süre sonra şiddete kendi isteği ile son verdi. Sonra zaten kendisini affetmemi istedi, pişmanlığını hissettirdi. 15 Haziran günü ise sanıkla tanışma yıldönümümüzdü. O gün annemdeydim ve sanık beni arabasıyla evden aldı. Beni Kumköy'de ıssız bir plaja götürdü. Orada masa kurmuştu" dedi.