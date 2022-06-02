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Haberler Yaşam Tonu 1600 dolar! Tarlasındaki taşlar çalındıktan sonra servet değerinde olduğunu anladı

Tonu 1600 dolar! Tarlasındaki taşlar çalındıktan sonra servet değerinde olduğunu anladı

Bursa'da bir köylü; tarlasında çıkan taşların değerini kamyon kamyon çalındıktan sonra anladı büyük bir serveti kaçırdı. Harmancık ilçesi Akpınar köyünde yaşayan Ali Aydın, tarlasında bulunan çok sayıda mor renkli taşları inceletmek istedi. Yapılan incelemeler sonucu bu taşların 'Mor Jade' taşı olduğu anlaşıldı. Tonu bin 600 dolar olan ve sadece bu bölgede çıktığı bilinen başlıca jadeit, kuvars, flogopit, klorotoid, epidot ve ortoklas altı mineralin renklerinin bir karışımı olarak ortaya çıkan mor renk bu taşlar kamyonlarla köylüden ucuz fiyata satın alındı ve çoğu çalındı.

02.06.2022 13:57 - Son Güncelleme: 02.06.2022 13:57
Tonu 1600 dolar! Tarlasındaki taşlar çalındıktan sonra servet değerinde olduğunu anladı

Mor renk taşların takı tasarımında kullandığı ortaya çıktı. Japonların uğur taşı olarak bilinen taştan elinde 1 ton kadar kalan Ali Aydın, taşları alıcı bulduğu taktirde 60 bin liraya satmayı düşünüyor.

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Tonu 1600 dolar! Tarlasındaki taşlar çalındıktan sonra servet değerinde olduğunu anladı

Büyük bir serveti kaçıran Aydın, elinde kalan son taşlarla küçük de olsa para kazanmayı hedefliyor.

Tonu 1600 dolar! Tarlasındaki taşlar çalındıktan sonra servet değerinde olduğunu anladı

Tarlasından çıkan taşlarının kamyon kamyon çalındığını ifade eden Ali Aydın, "Tarlamda mor renk taşlar vardı, bu taşların değerli olduğu anlaşıldı, gelen giden aldı götürdü, gece gelip kamyon kamyon çaldılar.

Tonu 1600 dolar! Tarlasındaki taşlar çalındıktan sonra servet değerinde olduğunu anladı

Biz taşın değerini anlayana kadar tarlamdaki taşların hepsi çalındı. Şimdi bu taşın tonu bin 600 dolar yapıyor. Tarlamda servet vardı, ben hiç para kazanamadım. Tarlamdan 7 kamyon taş çalınmıştır.

Tonu 1600 dolar! Tarlasındaki taşlar çalındıktan sonra servet değerinde olduğunu anladı

Bu taş Japonların uğur taşı olarak biliniyormuş, taşlardan en son ben 1 ton kadar topladım. Onlar da elimde. Müşteri çıkarsa elimde kalan son taşların hepsini 60 bin liraya satmayı düşünüyorum" dedi.

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