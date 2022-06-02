Galata Kulesi Meydanı'nda kendisini yakan kişi hayatını kaybetti

OLAYDAN ÖNCE AİLESİNİ ARAYIP "KENDİMİ YAKACAĞIM" DEMİŞ

Olayla ilgili hastanede tedavi devam eden gencin sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, gencin cebinde Konya'dan geliş otobüs bileti olduğunu tespit etmişti. Ayrıca gencin yanan poşetindeki tableti de polis tarafından muhafaza altına alınmıştı. Gencin psikolojik sorunları olduğu ve olaydan önce ailesini arayarak "kendini yakacağım" dediği öğrenildi. Polis olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.