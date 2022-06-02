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Dışarı çıkan yanar! Göz gözü görmüyor! Meteoroloji uyarmıştı: Türkiye'nin güneyini toz bulutu sardı

Son dakika hava durumu haberleri... Meteoroloji'den sabah saatlerinde Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu için Suriye kaynaklı toz taşınımı uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün de uyarılarda bulunduğu Suriye üzerinden gelen toz taşınımı, Şanlıurfa ve sınır ilçelerinde etkili oldu. Tozdan etkilenmemek için vatandaşlar evlerine kapanırken yetkililer vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu. Buna göre solunum güçlüğü çeken ve astım hastalığı bulunan kişilerin tozdan etkilenmemek için pencerelerini kapatmaları ve dışarı çıkmamaları gerektiği belirtildi.

02.06.2022 21:22 - Son Güncelleme: 02.06.2022 22:27
Dışarı çıkan yanar! Göz gözü görmüyor! Meteoroloji uyarmıştı: Türkiye’nin güneyini toz bulutu sardı

Gaziantep kent merkezi başta olmak üzere Nurdağı, İslahiye ve Araban ilçelerinde öğleden sonra etkisini gösteren toz taşınımı akşam saatlerine kadar devam etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dışarı çıkan yanar! Göz gözü görmüyor! Meteoroloji uyarmıştı: Türkiye’nin güneyini toz bulutu sardı

Yetkililer, toz taşınımının etkili olduğu bölgelerde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

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Dışarı çıkan yanar! Göz gözü görmüyor! Meteoroloji uyarmıştı: Türkiye’nin güneyini toz bulutu sardı

Şanlıurfa merkez ve Siverek ilçesinde toz bulutu nedeniyle hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşme yaşandı. Toz zerrecikleri araçların üzerini kapladı..

Dışarı çıkan yanar! Göz gözü görmüyor! Meteoroloji uyarmıştı: Türkiye’nin güneyini toz bulutu sardı

Kilis'te de öğleden sonra başlayan toz taşınımı, akşam saatlerinde yoğunlaştı..

Dışarı çıkan yanar! Göz gözü görmüyor! Meteoroloji uyarmıştı: Türkiye’nin güneyini toz bulutu sardı

Hatay'ın İskenderun ilçesi Suriye üzerinden gelen toz taşınımının etkisi altına girdi.

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