Dışarı çıkan yanar! Göz gözü görmüyor! Meteoroloji uyarmıştı: Türkiye'nin güneyini toz bulutu sardı
Son dakika hava durumu haberleri... Meteoroloji'den sabah saatlerinde Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu için Suriye kaynaklı toz taşınımı uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün de uyarılarda bulunduğu Suriye üzerinden gelen toz taşınımı, Şanlıurfa ve sınır ilçelerinde etkili oldu. Tozdan etkilenmemek için vatandaşlar evlerine kapanırken yetkililer vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu. Buna göre solunum güçlüğü çeken ve astım hastalığı bulunan kişilerin tozdan etkilenmemek için pencerelerini kapatmaları ve dışarı çıkmamaları gerektiği belirtildi.
02.06.2022 21:22 - Son Güncelleme: 02.06.2022 22:27
Şanlıurfa merkez ve Siverek ilçesinde toz bulutu nedeniyle hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşme yaşandı. Toz zerrecikleri araçların üzerini kapladı..