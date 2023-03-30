TOKİ İstanbul Silivri- Çatalca KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | 30 Mart 2023 TOKİ Silivri ASİL-YEDEK isim listesi! Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Esenler....

BAKAN KURUM PAYLAŞTI!

TOKİ İstabnbul Silivri-Çatalca kura çekilişi bugün itibariyle başlıyor. Bakan Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İlk Evim'de İstanbul Tuzla için 20 bin 920 hak sahibimizi belirledik. Sırada Çatalca, Selimpaşa var. Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler de 1 Nisan'da başlıyor." ifadelerini kullandı.