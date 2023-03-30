TOKİ İstanbul Silivri- Çatalca KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE | 30 Mart 2023 TOKİ Silivri ASİL-YEDEK isim listesi! Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Esenler....
TOKİ kura sonuçları ev hayali kuran vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TOKİ kura heyecanı bugün İstanbul Çatalca ve Silivri'de yaşanıyor. İlk Evim İlk İş Yerim projesi ile TOKİ İstanbul, Çatalca ilçesinde 540 konut, Silivri Selimpaşa projesi kapsamında ise toplamda 200 konutun kura çekilişleri ile hak sahipleri belirlenecek. İşte TOKİ Silivri- Çatalca kura çekilişi sonuçları asil isim listesi...
30.03.2023 08:58 - Son Güncelleme: 30.03.2023 09:22
BAKAN KURUM PAYLAŞTI!
TOKİ İstabnbul Silivri-Çatalca kura çekilişi bugün itibariyle başlıyor. Bakan Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İlk Evim'de İstanbul Tuzla için 20 bin 920 hak sahibimizi belirledik. Sırada Çatalca, Selimpaşa var. Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler de 1 Nisan'da başlıyor." ifadelerini kullandı.