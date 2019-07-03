İşte vefatının 19. yılında Kemal Sunal hakkında merak edilenler...
Filmlerini defalarca izlediğimiz, Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal'ı tam 19 yıl önce bugün kaybettik. Türk sinemasının efsane ismi Kemal Sunal vefatının 19. yılında anılıyor. Yeşilçam'a damgasını vuran ve sevilen bir oyuncu olan Kemal Sunal hayatına birçok başarılı film sığdırmış ve insanları güldürmeyi başarmıştı. Unutulmaz "Şaban" karakterine hayat veren Kemal Sunal, arkasında onlarca başarılı film bıraktı. İşte, Kemal Sunal hakkında tüm merak edilenler...
Türk sinemasının unutulmaz ismi, "Şaban" karakterinin yaratıcısı Kemal Sunal 2000 yılında aramızdan ayrılmıştı. Hababam Sınıfı film serisiyle hafızalara kazınan Kemal Sunal, birçok filmde rol almış olduğu halk kahramanı tiplemesiyle haksızlıklara karşı mücadele veren bir figür çizmiş ve dönemin toplumsal olaylarına da ışık tutmuştu. İşte Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümünde yaşamı hakkında merak edilenler...
Okul hayatına Mimar Sinan İlkokulunda başlayarak Vefa Lisesi'nden mezun olmuştur. Dar gelirli bir ailede büyüyen Sunal, yaramaz ama mutlu bir çocukluk geçirmiştir. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünde Üniversite öğrenimine başlayan Sunal, 12 Eylül döneminde öğrenimini yarım bırakmak zorunda kalmıştır.