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TOGG'a ilk modifiye Adana'dan! Anadolu rengi TOGG'un camlarına ve kaputa film

Türkiye'nin yerli ve milli gururu TOGG'un ilk sevkiyatları başladı. Adana'da da Togg'u ilk alan kişi 60 yaşındaki emekli Mehmet Ataş oldu. Anadolu rengi araçlarını alan Ataş Ailesi, ilk iş olarak cam filmi kaplatıp kaputa da boya koruma filmi kaplattırdı.

İHA
02.05.2023 10:44 - Son Güncelleme: 02.05.2023 10:44
TOGG’a ilk modifiye Adana’dan! Anadolu rengi TOGG’un camlarına ve kaputa film

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg'u Adana'da satın alan bir kişi, aracını kentin sıcağından korumak için camlarına film kaplatıp, rengi de güneşten solmasın diye boya koruma filmi yaptırdı.

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TOGG’a ilk modifiye Adana’dan! Anadolu rengi TOGG’un camlarına ve kaputa film

Türkiye'nin otomobili Togg, T10X modeli 7 ilde hak kazanan kullanıcılara hafta sonu teslim etti. Adana'da da Togg'u ilk alan kişi 60 yaşındaki emekli Mehmet Ataş oldu. Sarıçam ilçesinde yaşayan ailenin evine akıllı araçları pazar günü teslim edildi.

TOGG’a ilk modifiye Adana’dan! Anadolu rengi TOGG’un camlarına ve kaputa film

İLK İŞLERİ MODİFİYE OLDU
Anadolu rengi araçlarını alan Ataş ailesi, ilk iş olarak cam filmi kaplatıp kaputa da boya koruma filmi kaplattırdı. Aile, araçlarını kentin sıcağından korumak için modifiyeyi yaptırdıklarını söyledi.

TOGG’a ilk modifiye Adana’dan! Anadolu rengi TOGG’un camlarına ve kaputa film

Togg'a modifiyeyi yapan usta İsmet Sütcü, "Tüm camlarına cam filmi yaptık. Ayrıca motor kaputu ve kalan bütün aksamlarına şeffaf kaplama yaptık. Aracın uzun süre boyasını korumak için. Adana'da ilk defa bize kısmet oldu, tabi ki mutluyuz.

TOGG’a ilk modifiye Adana’dan! Anadolu rengi TOGG’un camlarına ve kaputa film

Ailemize Allah kazasız belasız binmeyi nasip etsin. Adana sıcak bir memleket. Camlara bu nedenle cam filmi, araçta da boya yüzeyince güneş yanıkları oluşmasın diye şeffaf folyo kaplama uyguladık" diye konuştu.

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