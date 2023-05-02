TOGG’a ilk modifiye Adana’dan! Anadolu rengi TOGG’un camlarına ve kaputa film

Togg'a modifiyeyi yapan usta İsmet Sütcü, "Tüm camlarına cam filmi yaptık. Ayrıca motor kaputu ve kalan bütün aksamlarına şeffaf kaplama yaptık. Aracın uzun süre boyasını korumak için. Adana'da ilk defa bize kısmet oldu, tabi ki mutluyuz.