TOGG'a ilk modifiye Adana'dan! Anadolu rengi TOGG'un camlarına ve kaputa film
Türkiye'nin yerli ve milli gururu TOGG'un ilk sevkiyatları başladı. Adana'da da Togg'u ilk alan kişi 60 yaşındaki emekli Mehmet Ataş oldu. Anadolu rengi araçlarını alan Ataş Ailesi, ilk iş olarak cam filmi kaplatıp kaputa da boya koruma filmi kaplattırdı.
02.05.2023 10:44 - Son Güncelleme: 02.05.2023 10:44
Türkiye'nin otomobili Togg, T10X modeli 7 ilde hak kazanan kullanıcılara hafta sonu teslim etti. Adana'da da Togg'u ilk alan kişi 60 yaşındaki emekli Mehmet Ataş oldu. Sarıçam ilçesinde yaşayan ailenin evine akıllı araçları pazar günü teslim edildi.
İLK İŞLERİ MODİFİYE OLDU
Anadolu rengi araçlarını alan Ataş ailesi, ilk iş olarak cam filmi kaplatıp kaputa da boya koruma filmi kaplattırdı. Aile, araçlarını kentin sıcağından korumak için modifiyeyi yaptırdıklarını söyledi.
Togg'a modifiyeyi yapan usta İsmet Sütcü, "Tüm camlarına cam filmi yaptık. Ayrıca motor kaputu ve kalan bütün aksamlarına şeffaf kaplama yaptık. Aracın uzun süre boyasını korumak için. Adana'da ilk defa bize kısmet oldu, tabi ki mutluyuz.