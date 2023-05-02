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Mısır'a gideceklere kapıda vize dönemi! Türkiye'den hangi ülkelere vizesiz seyahat mümkün? Türk pasaportu ile hangi ülkelere vizesiz gidiliyor?

Son dakika haberi | Tatil için yurt dışına gitmek isteyen ve vize, pasaport gibi şeylerle uğraşmak istemeyen milyonlarca kişi "Vizesiz ve pasaportsuz gidilebilecek ülkeler"i araştırıyor. Sadece Türk kimliği ile uçağa binerek birçok ülkeye seyahat edebilmek mümkün. Gelen son dakika haberine göre Mısır'a seyahat edecek vatandaşlarımız bundan böyle Mısır Sınır Kapılarından vizelerini alabilecek. Peki Türkiye'den hangi ülkelere vizesiz seyahat mümkün? Türk pasaportu ile hangi ülkelere vizesiz gidiliyor? Türkiye'nin diğer ülkelere uyguladığı vize prosedürleri neler? İşte Türkiye'den vizesiz gidilecek ülkeler ve Türkiye'ye vizesiz gelebilen ülkeler...

takvim.com.tr
02.05.2023 10:50 - Son Güncelleme: 02.05.2023 10:56
Mısır’a gideceklere kapıda vize dönemi! Türkiye’den hangi ülkelere vizesiz seyahat mümkün? Türk pasaportu ile hangi ülkelere vizesiz gidiliyor?

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamada, "Mısır'a seyahat edecek vatandaşlar kapıda vize alabilecekler" denildi.

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Mısır’a gideceklere kapıda vize dönemi! Türkiye’den hangi ülkelere vizesiz seyahat mümkün? Türk pasaportu ile hangi ülkelere vizesiz gidiliyor?

Dışişleri Bakanlığı'nın "Hayırlı olsun" diyerek paylaştığı açıklama sonrası vizesiz gidilebilecek ülkeler araştırılmaya başlandı.

Mısır’a gideceklere kapıda vize dönemi! Türkiye’den hangi ülkelere vizesiz seyahat mümkün? Türk pasaportu ile hangi ülkelere vizesiz gidiliyor?

TÜRKİYE'DEN VİZESİZ GİDİLEN ÜLKELER

Pakistan

Online vizeyle 90 gün vizesiz.

Pakistan'a vizesiz seyahat dönemi başladı.

Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Favad Çaudri, Pakistan'ın yeni turizm politikasının sonucu olarak Türkiye, Çin, Malezya, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dahil olduğu 5 ülke vatandaşları için e-Vize, ardından da kapıda vize uygulamasına geçileceğini söyledi.

Pakistan E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu 8 ABD Doları karşılığında yapılabiliyor.

Mısır’a gideceklere kapıda vize dönemi! Türkiye’den hangi ülkelere vizesiz seyahat mümkün? Türk pasaportu ile hangi ülkelere vizesiz gidiliyor?

Andorra

90 gün vizesiz.

Fransa ve İspanya sınırları arasında ufak bir ülke olan Andorra, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız Fransa veya İspanya olacak. Fransa ve İspanya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor.

Mısır’a gideceklere kapıda vize dönemi! Türkiye’den hangi ülkelere vizesiz seyahat mümkün? Türk pasaportu ile hangi ülkelere vizesiz gidiliyor?

Antigua ve Barbuda
180 gün vizesiz

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