Mısır'a gideceklere kapıda vize dönemi! Türkiye'den hangi ülkelere vizesiz seyahat mümkün? Türk pasaportu ile hangi ülkelere vizesiz gidiliyor?
Son dakika haberi | Tatil için yurt dışına gitmek isteyen ve vize, pasaport gibi şeylerle uğraşmak istemeyen milyonlarca kişi "Vizesiz ve pasaportsuz gidilebilecek ülkeler"i araştırıyor. Sadece Türk kimliği ile uçağa binerek birçok ülkeye seyahat edebilmek mümkün. Gelen son dakika haberine göre Mısır'a seyahat edecek vatandaşlarımız bundan böyle Mısır Sınır Kapılarından vizelerini alabilecek. Peki Türkiye'den hangi ülkelere vizesiz seyahat mümkün? Türk pasaportu ile hangi ülkelere vizesiz gidiliyor? Türkiye'nin diğer ülkelere uyguladığı vize prosedürleri neler? İşte Türkiye'den vizesiz gidilecek ülkeler ve Türkiye'ye vizesiz gelebilen ülkeler...
02.05.2023 10:50 - Son Güncelleme: 02.05.2023 10:56
TÜRKİYE'DEN VİZESİZ GİDİLEN ÜLKELER
Pakistan
Online vizeyle 90 gün vizesiz.
Pakistan'a vizesiz seyahat dönemi başladı.
Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Favad Çaudri, Pakistan'ın yeni turizm politikasının sonucu olarak Türkiye, Çin, Malezya, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dahil olduğu 5 ülke vatandaşları için e-Vize, ardından da kapıda vize uygulamasına geçileceğini söyledi.
Pakistan E-vize sitesi üzerinden online vize başvurusu 8 ABD Doları karşılığında yapılabiliyor.