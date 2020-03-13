Günlük burç yorumları – 13 Mart 2020 Cuma
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 13 Mart 2020 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Maddi konularda istediğinizi çizgiyi bir türlü tutturamadığınız için, yaşadığınız karamsarlıktan kurtulamıyorsunuz. Bugün emin olmadığınız konular üzerinde konuşmak yerine bildiğiniz konuların detaylarını araştırmalısınız. Sezgilerinize çok fazla güvenmenize karşın, olayların iç yüzü farklı olabilir unutmayın.
BOĞA:
Görüşme içinde olduğunuz kişilerin size şaşırtıcı davranacaklarını unutmamalısınız. Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız. Randevularınızı ertelememeli, elde edeceğiniz fırsatları anında değerlendirmelisiniz. Konuşmaktansa çalışmayı tercih edenlerdensiniz. Gece uykularınızı ihmal etmeyin.
İKİZLER:
Çalışma arkadaşlarınızın özgün ve cesur fikirli olmasından yanasınız. Çevrenizi kişisel olarak etkileyecek ve bir çok kişinin ilgisini üzerinize çekeceksiniz. Çevrenizden olumlu etkiler aldığınız zaman, sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor. Değişik alanlarda yaptığınız çalışmalar, düşünce sınırlarınızı genişletecek.
YENGEÇ:
Aşk yaşamınızda sizi etkileyen önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Enerjik ve yaşam zevkiyle dolusunuz. Cinsel enerjinizin güçlü olduğu bir gün. Karşı cinsle aranızda önleyemeyeceğiniz bir çekim gücü gelişebilir. Arkadaşlarınızın size sunacağı eğlenceli tekliflere hazır olun. Bugünlerde bacak ağrılarınız olabilir.
ASLAN:
Maddi konularda kişisel ve girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız. Mantık ve akılcı davrandığınız, her konu size başarıyı getiriyor. Bugün Ay'ın verdiği etkilerle, kişisel deneyimlerinizi arkadaşlarınızın desteğiyle gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Elinizdeki olanakları arttırma yolunda göstereceğiniz çaba, takdir görecek.