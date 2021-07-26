Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in ön otopsi raporu ortaya çıktı! Şok detay: Vücudunda çok sayıda...
Kurban Bayramı'nda kaçan kurbanlığın peşinden giden ve ardından kaybolan tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in ölümüyle ilgili ön otopsi raporu ortaya çıktı. Eker'in ölü bulunduğu noktaya 150 metre uzaklıkta arı kovanları olduğu öğrenilirken vücudunda çok sayıda arı iğnesine rastlandı. Vücudunda başkaca bir delici, kesici ize rastlanılmayan genç öğrencinin ölümünün arı sokmasından ya da beyin kanamasından olup olmadığı Adli Tıp Kurumu raporunda ortaya çıkacak.
Onur Eker ve dedesi, bayramın birinci günü öğle saatlerinde kurbanlık koyunu kesmek için ahırdan çıkardı. Bu sırada kurbanlık koyun dağlık alana doğru kaçtı. Onur ve dedesi, koyunun peşinden gitti.
Dede Zühtü Erdoğan, geri dönerek kamyonetini alıp koyunun önüne geçmek için farklı bir yoldan gitti.
Onur Eker ise, dağlık alanda koyunla birlikte kayboldu. Erdoğan'ın yakınlarıyla yaptığı aramadan sonuç alınamayınca polis ve jandarmaya haber verildi. Sabah'ta yer alan habere göre, Arama - kurtarma ekipleri, bayramın ilk günü saat 15.00'ten itibaren arama faaliyeti başlattı.
Gece geç saatlere kadar süren aramalarda, kaybolan Onur Eker bulunamadı. Bayramın ikinci günü sabahın erken saatlerinde yeniden arama çalışması başlatılırken, havadan helikopter destekli yapılan çalışmalarda termal kamera ve drone kullanıldı. Yaklaşık 100 kişilik bir ekip tarafından gerçekleştirilen arama faaliyetine rağmen Onur'un izine rastlanılmadı.