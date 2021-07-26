Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in ön otopsi raporu ortaya çıktı! Şok detay: Vücudunda çok sayıda...

Gece geç saatlere kadar süren aramalarda, kaybolan Onur Eker bulunamadı. Bayramın ikinci günü sabahın erken saatlerinde yeniden arama çalışması başlatılırken, havadan helikopter destekli yapılan çalışmalarda termal kamera ve drone kullanıldı. Yaklaşık 100 kişilik bir ekip tarafından gerçekleştirilen arama faaliyetine rağmen Onur'un izine rastlanılmadı.