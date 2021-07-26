İBB yine beceremedi! Haftanın ilk iş gününde metrobüslerde yoğunluk!
Koronavirüs döneminde ulaşımı bile yönetemeyen CHP'li İBB yönetimi Kurban Bayramı dönüşünde yine rezil oldu. Haftanın ilk mesai gününde işlerine gitmek isteyen vatandaşlar kalabalıktan metrobüse dahi binemedi.
26.07.2021 09:35
- Son Güncelleme: 26.07.2021 09:35
Bayram Tatilinin sona ermesi ile birlikte Megakent'te haftanın ilk iş günü sabahı araç trafiği ve vatandaş yoğunluğu yaşanmaya başladı.
İstanbul'da ise sabah saatlerinde mesaiye başlamak için evden çıkan vatandaşların toplu taşımayı kullandıkları görüldü.