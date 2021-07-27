Vav TV İzle

Bilecik son dakika haberi: Pazaryeri'nde alkollü sürücü yayalara çarptı! Ölü ve yaralılar var...

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, 2 arkadaşıyla birlikte asker eğlencesinden çıkan ve alkollü olduğu öğrenilen sürücünün kullandığı otomobil iki dükkana, ardından kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada yayalardan 1'i hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

27.07.2021 04:04 - Son Güncelleme: 27.07.2021 04:09
Bilecik son dakika haberi: Pazaryeri'nde alkollü sürücü yayalara çarptı! Ölü ve yaralılar var...

Kaza, akşam saatlerinde Pazaryeri ilçesine bağlı Yeni Mahalle Bahattin Şeker Caddesi'nde meydana geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bilecik son dakika haberi: Pazaryeri'nde alkollü sürücü yayalara çarptı! Ölü ve yaralılar var...

İddiaya göre, asker eğlencesinden çıkan Özgür Erdağlı, 43 RY 304 plakalı otomobiline arkadaşları Samet Aykut ve Mehmet Dursun'u alarak dolaşmaya çıktı.

Bilecik son dakika haberi: Pazaryeri'nde alkollü sürücü yayalara çarptı! Ölü ve yaralılar var...

Alkollü olduğu ileri sürülen Erdağlı, Bahattin Şeker Caddesi'nde, kullandığı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirerek iki dükkana ve kaldırımda yürüyen yayalara çarptı.

Bilecik son dakika haberi: Pazaryeri'nde alkollü sürücü yayalara çarptı! Ölü ve yaralılar var...

Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Erdağlı ile araçta bulunan arkadaşları Samet Aykut ve Mehmet Dursun'un yanı sıra kaldırımdaki yayalar Kadri Güral, Volkan Özen ve oğlu Efe Özen yaralandı.

Bilecik son dakika haberi: Pazaryeri'nde alkollü sürücü yayalara çarptı! Ölü ve yaralılar var...

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.