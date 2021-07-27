Bilecik son dakika haberi: Pazaryeri'nde alkollü sürücü yayalara çarptı! Ölü ve yaralılar var...
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, 2 arkadaşıyla birlikte asker eğlencesinden çıkan ve alkollü olduğu öğrenilen sürücünün kullandığı otomobil iki dükkana, ardından kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada yayalardan 1'i hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
27.07.2021 04:04
- Son Güncelleme: 27.07.2021 04:09
Kaza, akşam saatlerinde Pazaryeri ilçesine bağlı Yeni Mahalle Bahattin Şeker Caddesi'nde meydana geldi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.