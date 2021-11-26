Timsahla ölümcül selfie! Fotoğraf çekmek için suya girdiği anda talihsiz adam...
Dünyanın birçok noktasında hemen hemen her gün selfie çekmek isteyen insanların başlarına gelen talihsizlikler haberlere konu oluyor. Kimisi ucuz kurtulurken kimisi de canından oluyor. Bu kez selife faciasının haberi Filipinler... Bir tabiat parkında bulunan suyun içindeki timsahla selfie yapmak isteyen kişi kolunu timsahın güçlü dişlerine kaptırdı. Sonrası ise korkunç...
26.11.2021 04:52
- Son Güncelleme: 26.11.2021 04:54