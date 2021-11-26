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Haberler Yaşam Timsahla ölümcül selfie! Fotoğraf çekmek için suya girdiği anda talihsiz adam...

Timsahla ölümcül selfie! Fotoğraf çekmek için suya girdiği anda talihsiz adam...

Dünyanın birçok noktasında hemen hemen her gün selfie çekmek isteyen insanların başlarına gelen talihsizlikler haberlere konu oluyor. Kimisi ucuz kurtulurken kimisi de canından oluyor. Bu kez selife faciasının haberi Filipinler... Bir tabiat parkında bulunan suyun içindeki timsahla selfie yapmak isteyen kişi kolunu timsahın güçlü dişlerine kaptırdı. Sonrası ise korkunç...

26.11.2021 04:52 - Son Güncelleme: 26.11.2021 04:54
Timsahla ölümcül selfie! Fotoğraf çekmek için suya girdiği anda talihsiz adam...

Dünyanın birçok noktasında hemen hemen her gün selfie çekmek isteyen insanların başlarına gelen talihsizlikler haberlere konu oluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Timsahla ölümcül selfie! Fotoğraf çekmek için suya girdiği anda talihsiz adam...

Kimisi ucuz kurtulurken kimisi de canından oluyor. Bu kez selife faciasının haberi Filipinler...

Timsahla ölümcül selfie! Fotoğraf çekmek için suya girdiği anda talihsiz adam...

Bir tabiat parkında bulunan suyun içindeki timsahla selfie yapmak isteyen kişi kolunu timsahın güçlü dişlerine kaptırdı.

Timsahla ölümcül selfie! Fotoğraf çekmek için suya girdiği anda talihsiz adam...

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Timsahla ölümcül selfie! Fotoğraf çekmek için suya girdiği anda talihsiz adam...

Olayın ardından hızla hastaneye kaldırılan Chipada isimli adam ameliyata alındı ve kolu dikildi.

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