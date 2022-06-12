Diyarbakır'da 25 katlı binada yangın çıktı! 50'ye yakın kişi etkilendi,1 kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 25 katlı binada yangın çıktı. Çıkan yangından itfaiye erlerinin de aralarında olduğu 50'ye yakın kişi etkilenirken, durumu ağır olan bir kişi yaşamını yitirdi.
12.06.2022 05:24 - Son Güncelleme: 12.06.2022 06:07
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 25 katlı binanın 20'inci katında çıkan yangında itfaiye erlerinin de aralarında olduğu 50'ye yakın kişi etkilendi.
Alınan bilgilere göre, Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi A Plas konutlarında bulunan 25 katlı binanın 20'inci katındaki dairede ilk tespitlere göre elektrik kontağından yangın çıktı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.