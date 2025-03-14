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TikTok fenomeni başından vurularak öldürülmüştü! Son paylaşımı ortaya çıktı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde otomobilin yanında başından silahla vurulmuş halde ölü bulunan Tiktok fenomeni Meltem Menteşeli'nin yaptığı son paylaşım dikkat çekti. Cinayet ile ilgili aralarında eşinin de olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

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takvim.com.tr
TikTok fenomeni başından vurularak öldürülmüştü! Son paylaşımı ortaya çıktı

Aydın'da eşine ait otomobilin yanında öldürülen evli ve 4 çocuk annesi TikTok fenomeni 33 yaşındaki Meltem Menteşeli cinayeti ile ilgili aralarında eşinin de olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

TikTok fenomeni başından vurularak öldürülmüştü! Son paylaşımı ortaya çıktı

Gözaltına alınan isimler arasında Menteşeli'nin eşi R.M. (40) ve T.A. (40), B.G. (38) ve F.Ö. (42) bulunuyor. Evinde bulunamayan bir diğer şüpheli M.E.'nin (38) ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

TikTok fenomeni başından vurularak öldürülmüştü! Son paylaşımı ortaya çıktı

Olay yerinde yapılan incelemede 13 boş kovan bulunduğu öğrenildi. Menteşeli'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Menteşeli'nin cenazesi memleketi Bozdoğan'a getirildi. Karabağlar Mezarlığı önündeki meydanda düzenlenen cenaze törenine Menteşeli'nin aile ve yakınları katıldı. Kılınan namazın ardından cenaze Karabağlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TikTok fenomeni başından vurularak öldürülmüştü! Son paylaşımı ortaya çıktı

Jandarmanın yürüttüğü soruşturma devam ederken TikTok'ta 33 bin takipçisi olan Meltem Menteşeli'nin sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım dikkat çekti.

TikTok fenomeni başından vurularak öldürülmüştü! Son paylaşımı ortaya çıktı

O PAYLAŞIM DİKKAT ÇEKTİ

Menteşeli'nin bir yakını ile hastanede çekildiği fotoğrafın üzerine, "Toprak aldığını geri vermiyor. O yüzden sevdiklerinizin kıymetini bilin ölünce değil. Ölünce boşuna ağlamayın" notunu düştüğü görüldü.

TikTok fenomeni başından vurularak öldürülmüştü! Son paylaşımı ortaya çıktı

Ayrıca paylaşımına eklediği seslendirmede, "Gelip geçici bir dünyadayız. Yolcuyuz geliyoruz ve gidiyoruz. Hiçbir şey bize ait değil. Neyin kavgası, neyi paylaşamıyoruz. Fazla ciddiye almayın hayatı. Bir gün her şey fotoğraflarda kalır" şeklindeki sözlere yer verdi.

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