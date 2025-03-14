TikTok fenomeni başından vurularak öldürülmüştü! Son paylaşımı ortaya çıktı
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde otomobilin yanında başından silahla vurulmuş halde ölü bulunan Tiktok fenomeni Meltem Menteşeli'nin yaptığı son paylaşım dikkat çekti. Cinayet ile ilgili aralarında eşinin de olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.
takvim.com.tr
Aydın'da eşine ait otomobilin yanında öldürülen evli ve 4 çocuk annesi TikTok fenomeni 33 yaşındaki Meltem Menteşeli cinayeti ile ilgili aralarında eşinin de olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan isimler arasında Menteşeli'nin eşi R.M. (40) ve T.A. (40), B.G. (38) ve F.Ö. (42) bulunuyor. Evinde bulunamayan bir diğer şüpheli M.E.'nin (38) ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Olay yerinde yapılan incelemede 13 boş kovan bulunduğu öğrenildi. Menteşeli'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Menteşeli'nin cenazesi memleketi Bozdoğan'a getirildi. Karabağlar Mezarlığı önündeki meydanda düzenlenen cenaze törenine Menteşeli'nin aile ve yakınları katıldı. Kılınan namazın ardından cenaze Karabağlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Jandarmanın yürüttüğü soruşturma devam ederken
TikTok'ta 33 bin takipçisi olan Meltem Menteşeli'nin sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım dikkat çekti.
O PAYLAŞIM DİKKAT ÇEKTİ
Menteşeli'nin bir yakını ile hastanede çekildiği fotoğrafın üzerine,
"Toprak aldığını geri vermiyor. O yüzden sevdiklerinizin kıymetini bilin ölünce değil. Ölünce boşuna ağlamayın" notunu düştüğü görüldü.