2 kişiye mezar olmuştu! Konya'daki o apartmanın neden çöktüğü ortaya çıktı
Konya'nın Selçuklu ilçesinde Ocak ayında zemin katı dükkan olan 4 katlı bina çöktü. Enkaz altından 3 kişi sağ olarak çıkarıldı 2 kişi ise hayatını kaybetti. Olayın yaşandığı Taşoluk Apartmanı ile ilgili bilirkişi raporu tamamlandı. Binanın çökmesinde birçok ihmalin olduğunun vurgulandığı raporda asıl çökme nedeni de belirtildi.
takvim.com.tr
Konya'nın Merkez Selçuklu ilçesindeki Beyşehir Caddesi üzerinde bulunan 7 dükkan ve 14 dairenin bulunduğu Taşoluk Apartmanı geçtiğimiz 24 Ocak akşamı büyük bir gürültüyle çökerek yerle bir oldu. Enkaz altında kalan Suriyeli aileden Ammuna el Jethan ve eşi Turki Jethan hayatını kaybetti, 3 kişi ise ekipler tarafından sağ olarak kurtarıldı.
7 KİŞİ TUTUKLANDI Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olayla ilgili binanın müteahhidi Adnan Taşoluk ile binanın altındaki balıkçının işletmecisi Kazım Fünlü, Hakkı İnledere, Mehmet Parla, daha önce aynı yende kahvehane işleten Kemal Öztürk, balıkçının tadilat işyerini alan Tuncer Dazkırlı ve Volkan Demiröz çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İHMALLER BİR BİR SIRALANDI Bina üzerinde incelemelerde bulunan bilirkişiler raporunu mahkemeye sundu. Şüpheli ve bilgi sahiplerinin ifadelerinin de yer aldığı 50 sayfalık raporda ihmaller bir bir sıralandı. Sabah'ta yer alan habere göre; bina projesinin 1992 yılında onaylandığı, 1994 yılında tamamlanan bina ile ilgili belediye görevlileri yaptıkları incelemede çatının projeye uymadığı, açık otoparkın eksik döküldüğü, bodrum katta bulunan duvarların projesine göre 40 santimetre yerine 30 santimetre yapıldığı, eksiklikler nedeniyle yapı kullanım izin belgesi verilmediği, ancak daha sonra inşaat mühendisleri odası tarafından görevlendirilen mühendislerin sunduğu raporda bodrum katta yapılan 30 santimetrelik imalatın emniyetli olduğu yönünde rapor bildirdiği bunun üzerine yapı kullanım izin belgesi verildiği belirtildi.
DÜŞÜK DAYANIMLI BOŞLUK ORANI ÇOK YÜKSEK TUĞLA KULLANIMI ÇÖKMEYE NEDEN OLMUŞ Bilirkişi raporunda Taşoluk Apartmanının çökmesinde birçok ihmalin olduğu vurgulandı. Raporda apartmanın çökme nedeni olarak, imalattan kaynaklanan kusur ve ihmaller, projelendirmeden kaynaklanan kusur ve ihmaller, projelendirme dışında yapılan imalat ve tadilatlar ve imalat ve projelere göre yerinde imalatların yeterince kontrol edilmesinden kaynaklanan ihmaller olduğu belirtildi.
40 CM OLMASI GEREKİRKEN 30 CM YAPILMIŞ
Raporda ayrıca yapılan analizler sonucunda binanın asıl yıkılma sebebinin taşıyıcı duvarlarda kullanılan düşük dayanımlı, boşluk oranı çok yüksek tuğla kullanımından kaynaklandığı belirtildi. Tuğla numuneleri üzerinde yapılan deney sonuçlarına göre yapıda kullanılan tuğla malzemesinin dayanımı 10 kg/cm² olması gerekirken ortalama 2,90 km/cm² olarak tespit edilmiştir denildi. Malzeme kalitesizliği ve uygulama sırasında yapılan hataların binanın çökmesinde etkili olduğu değerlendirildi. Raporda, binanın taşıyıcı ve taşıyıcı olmayan bölücü duvarların taşıma kapasitelerinin yetersiz olduğu, bodrum kat duvarlarının projede 40 santimetre iken 30 santimetre yapılmış olması daha çabuk göçmenin sebebi olarak belirtildi. Raporda, binanın alt katında bulunan iş yerlerinde tadilat sırasında açılan kapıların binanın yıkılmasında etkili olmadığına dikkat çekildi.