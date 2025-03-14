2 kişiye mezar olmuştu! Konya’daki o apartmanın neden çöktüğü ortaya çıktı

Raporda, Kemal Öztürk'ün 1 ve 2 numaralı dükkanlar arasında geçiş için kapı açmasının binanın statiğini zayıflattığı için kusurlu olduğu, bunun tek başına apartmanın başına çökmesi için yeterli olmadığı, Kazım Fünlü'nün 3 ve 4 numaralı dükkanlar arasında geçiş için kapı açmasının binanın statiğini zayıflattığı için kusurlu olduğu, bunun tek başına apartmanın başına çökmesi için yeterli olmayacağı belirtildi. Ayrıca raporda binanın müteahhidi başta olmak üzere, kapı açıldığı bilmesine rağmen ihbarda bulunmayan, engel olmayan, boşluk oranı uygun olmayan düşey delikli taşıyıcı tuğlaların kullanımına izin vermesi ve düşey deliklerin harç ile doldurulmadan örülmesine izin vermesinden dolayı fenni mesulün, bina ile ilgili olumlu rapor vererek yapı kullanım belgesinin verilmesini sağlayan mühendislerinin, projeyi onaylayan ve belediyenin yapı denetim sorumlusu kontrolörlerin de kusurlu oldukları ancak bunun binanın çökmesinin tek başına neden olmayacağı belirtildi.